«Должен с удочкой сидеть под кустом»: Ширвиндт покинет должность худрука Театра сатиры

Как отметил руководитель и прославленный актер, он уже очень пожилой.

Художественный руководитель Театра сатиры, прославленный советский актер 85-летний Александр Ширвиндт заявил, что собирается покинуть важный пост. Отметим, что на этой должности он находится уже 20 лет. Театр он возглавил в уже далеком 2000 году.

«Давно задумывался о том, чтобы уйти. Я уже старый. Должен сидеть с удочкой под кустом. Театру нужна свежая, молодая кровь». Александр Ширвиндт

Как отметил актер, он наслышан, что ему готовят преемника. Причем называются самые разные имена. Впрочем, сам он отметил, что пока не знает, кто в будущем придет ему на смену. Все разговоры он считает чьим-то неудачным вымыслом и просит не верить слухам.

Александр Ширвиндт также подчеркнул, что сам он просто не имеет права кого-то назначить на свою высокую должность. Все-таки театр, по его признанию, — не частная лавочка и решения здесь принимает не один человек, сообщает «Собеседник».