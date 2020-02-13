Проверка продолжается: Водонаева объяснилась перед полицией за слова об абортах

В Москве завершился допрос 37-летней телеведущей Алены Водонаевой. В отдел полиции журналистка прибыла 13 февраля, чтобы дать показания по поводу поста в Instagram, в котором блогер призывает «не рожать рабов». Вместе с клиенткой на разговоре с правоохранительными органами находилась и адвокат Алены – Екатерина Гордон.

На детальную беседу с силовиками Водонаева потратила полтора часа, информируют РИА Новости. Позже, в разговоре с журналистами, Алена пояснила, что официального обвинения ей не предъявляли. Сейчас ведомственные органы продолжают осуществлять проверку полученных заявлений. Следующим этапом будет лингвистическая экспертиза.

«У меня нет никаких претензий к сотрудникам МВД – они выполняли свою работу», — сказала сама Алена.

Гордон акцентировала внимание – решающим фактором будут результаты той самой экспертизы. Именно по ее итогам правоохранительные органы сделают вывод об обоснованности претензий к телеведущей.

«Надо понимать, что решающим будет результат лингвистической экспертизы. Текст на нее уже отправлен. Мы будем делать свою, альтернативную. Есть перспектива административного штрафа», — кратко пояснила специалист.