«Побольше таких «сенсаций»: Водонаева прокомментировала свой долг перед налоговой

Телеведущая и блогер заявила, что пока не успела заплатить налог за автомобиль.

Скандальная экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева снова стала героиней «желтой» прессы. В частности, «КП» сообщил, что светскую львицу разыскивает налоговая инспекция за долги. Причем, указана и сумма, которую необходимо погасить — почти 45 тысяч рублей, включая пеню.

В своем блоге в Instagram Водонаева прокомментировала новость о своих долгах. В сторис она выложила переписку с представителями одного из новостных пабликов, где указала, что «еще не успела заплатить налог за свой автомобиль», за который звезда платит «всегда в январе»

«Не успела, представляете. 10 дней как не оплатила, а вы уже так написали… Всего хорошего. Побольше таких «сенсаций»!» — написала в ответном мессендже блогер.

Следом за этим скриншотом звезда разместила еще одну сторис, в которой сообщила, что «попросила папу с мамой сходить заплатить налог»:

«Через 30 минут решится вопрос. Спасибо за танцы на костях» — подчеркнула телеведущая.

Не так давно имя Водонаевой гремело на всю блогосферу в связи с ее заявлением о материнском капитале. Прокомментировали позицию телеведущей даже спикер Парламента страны Вячеслав Володин, призвав оштрафовать ее за «оскорбления россиян».