«Не все гладко в раю»: Затравкин упал и травмировался на отдыхе в Таиланде

29-летний сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин упал и травмировался на отдыхе в Таиланде. О том, что его постигла неудача, сам пианист грустно поделился с подписчиками в Instagram.

Лука рассказал, что потерял равновесие и упал с лестницы. Боль в теле была настолько сильной, что пианист поспешил обратиться к местным врачам. Медики осмотрели россиянина и пришли к заключению: пока рентген Затравкину не требуется, к тому же, чтобы осмотреться, нужно ехать на другой остров.

«Есть надежда, что, несмотря на то, что удар был сильный, это не перелом. В любом случае, я выдержу эти испытания. No pasaran! Не все гладко в раю», — сказал Затравкин.

Отметим, что мужчина, вопреки неприятностям, продолжает сохранять чувство юмора. Лука пояснил, что подобным образом уже готовится возвращаться в Москву – он слышал, что в столицу пришла зима и многие местные жители борются с гололедом. Разминаться в борьбе со скользкими тротуарами он начал уже сейчас.