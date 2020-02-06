«Был стройным и несчастным»: Лука Затравкин пояснил, почему не стремится похудеть

Экстравагантный сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин объяснил, почему не стремится скинуть лишний вес. Напомним, внимание к себе пианист привлек историей с перелетом в самолете: во время рейса мужчина оказался заложником «кабинета раздумий». После того, как видео разлетелось по социальным сетям, многие стали твердить: казуса можно было бы избежать, будь Затравкин немного стройнее.

Позже сам Затравкин признался: вес в 242 килограмма его полностью устраивает. Более того, мужчина является приверженцем бодипозитива. Лука объяснил: сейчас худеть он не планирует, потому что искренне счастлив.

больше по теме Лука Затравкин начинает совместный проект с иллюзионистами Сафроновыми О деталях сын художника Никаса Сафронова пока не распространяется.

Когда-то давно Затравкин был достаточно стройным и привлекательным по современным меркам, однако это лишь угнетало его, поскольку приходилось во многом себе отказывать, постоянно задумываться о том, как он выглядит и как его воспримут окружающие. Сейчас же он может спокойно работать, не переживая о чужом мнении.

«Я был несчастен, я очень много страдал, я во всем себе отказывал. Я постоянно парился о том, как я выгляжу; что со мной происходит; где я нахожусь», — передает его слова «Пятый канал».

Лука признается: посредством Instagram он пытается привлечь внимание к главной человеческой проблеме — повышенной нервной возбудимости. Затравкин подчеркнул: сейчас люди слишком часто переживают из-за мелочей.

«Я всех призываю своим контентом и своими действиями перестать переживать за все. Не только за меня, перестаньте переживать вообще в жизни», — резюмировал он.

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