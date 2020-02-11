«Сколько есть – столько есть»: Валерий Сюткин высказался о своей пенсии

По словам музыканта, он не любит разговаривать на эту тему и кому-то жаловаться.

Музыкант Валерий Сюткин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался в отношении своей пенсии. Как заметил певец, он не любитель распространяться на этот счет, потому что от этого все равно ничего не изменится.

«Я не даю информации о размере своей пенсии. Я прекрасно знаю, какая у меня пенсия, но не хочу делиться со всеми этим. Я очень не люблю, когда начинают муссировать эту информацию в прессе. Пожалейте нас и прочее. Сколько есть – столько есть». Валерий Сюткин

Отметим, что за последнее время многие звезды отечественной эстрады, а также известные артисты раскрыли размеры своих пенсий. Кто-то, как телеведущая программы «Давай поженимся! Роза Сябитова, не может похвастаться хорошей пенсией. Она получает всего 14 тысяч рублей.

Однако есть и те, кто получает вполне приличную пенсию. К примеру, актер Станислав Садальский заявил, что его пенсия — 50 тысяч рублей. Правда, надо отметить, что сразу 30 тысяч ему, как заслуженному артисту России, доплачивает столичный мэр Сергей Собянин.