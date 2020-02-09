Гимнастка Александра Солдатова взяла паузу в спортивной карьере, чтобы подлечиться

Девушка призналась, что уже два года страдает от булимии.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова решила сделать перерыв в спортивной карьере. Причина в том, что 21-летняя девушка страдает булимией и вынуждена лечиться от этой болезни.

«После чемпионата Европы 2019 года сказала, что готова лечиться, больница, что угодно. Мне нашли клинику, но я пролежала там недолго, быстро стало лучше, и тут была моя ошибка — сказала, что готова тренироваться. Но после тренировок все опять пошло вниз», — цитирует спортсменку ТАСС.

Александра призналась, что страдает от булимии уже около двух лет. 8 сентября 2019 года она потеряла сознание в финале Кубка вызова в Португалии. После этого ее убрали из состава, заявленного на чемпионат мира в Баку, который прошел несколькими днями позже. На московском этапе Гран-при, который проходит в начале февраля 2020-го, девушка также не выступала за сборную, ее участие планируется только в гала-концерте. Недавно появилась новость, что у спортсменки была попытка суицида, которую сама Александра поспешила опровергнуть.

Сейчас Солдатова намерена лечиться без спешки, но затем вернуться к тренировкам и снова блистать на соревнованиях. Если здоровье позволит, зрители увидят ее на Летних Олимпийских играх в Токио в этом году.