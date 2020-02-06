«У меня нет слов»: Солдатова записала видеообращение после слухов о попытке суицида

Главной новостью 6 февраля стало то, что известная российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова попыталась покончить с собой. Буквально несколько дней назад личный тренер спортсменки Анна Дьяченко пообщалась с журналистами и призналась, что ее подопечная находится не в лучшей форме, поэтому не выступит на Гран-при по художественной гимнастике, который стартует 7 февраля.

Многие решили, что 21-летняя Солдатова была раздосадована тем, что не поедет на соревнования, поэтому и совершила попытку суицида. Вскоре в СМИ появилась информация, что девушка была доставлена в одну из столичных клиник. У нее якобы диагностировали булимию. Спустя несколько часов после того, как начался переполох на просторах Интернета, Александра записала видеообращение и выложила его в Сеть.

Спортсменка опровергла слухи о том, что пыталась покончить с собой. «Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться, со мной все прекрасно. В прессе пишут полный ужас, полную неправду. Честно, у меня нет слов! Мне хочется или смеяться или плакать. Как можно было такое написать без малейших доказательств?», — возмутилась девушка.

Она пояснила, что накануне порезалась ножом на кухне, когда готовила. В связи с этим позже она не появилась на тренировке, потому что отправилась в больницу, чтобы ей обработали рану. «На этом вся история закончилась. А тут пишут такой кошмар… Жива, здорова. Буду на Гран-при, буду выступать на гала-концерте. Сейчас поеду на тренировку», — подытожила Солдатова.

Поклонники были рады хорошим новостям. Они заметили, что у девушки синяк под глазом, но большого внимания этому придавать не стали. Некоторых все-же смутило, что слова гимнастки разнятся с Дьяченко, а также с Ириной Винер, которая тоже утверждала, что девушка на соревнования не поедет.