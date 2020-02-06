Гимнастка Солдатова после известия о пропуске этапа Гран-при пыталась покончить с собой

Несколько дней назад ее личный тренер сказал, что спортсменка еще не набрала форму.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова могла совершить попытку суицида из-за того, что не может набрать форму.

Буквально несколько дней назад личный тренер спортсменки Анна Дьяченко сообщила в беседе с ТАСС, что ее подопечная находится не в лучшей кондиции и не выступит на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.

Отметим, что московский этап пройдет с 7 по 9 февраля. Это первый старт в новом сезоне для гимнасток.

Добавим, что Солдатова была доставлена в одну из московских клиник. У нее диагностирована булимия. Это заболевание проявляется в виде приступов переедания и чрезмерной озабоченности контролем веса. Сама спортсменка пока не готова давать какие-то комментарии из-за своего состояния, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что на страничке гимнастки в Instagram последнее запись была сделана меньше суток назад.

«Гибкость ноги или спины?» — спрашивала девушка своих подписчиков и опубликовала жизнерадостную фотографию.