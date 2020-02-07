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«Лучше «Дома-2»: в Госдуме вступились за Урганта после шутки о Роскосмосе

В правительстве не нашли ничего обидного в словах юмориста.

«Лучше «Дома-2»: в Госдуме вступились за Урганта после шутки о Роскосмосе
Иван Ургант/Фото: https://www.instagram.com/p/Br47Sh9gZ1_/

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вступился за телеведущего Ивана Урганта после шутки о Роскосмосе.

Стоило лишь Ивану наладить отношения с верующими после не вполне удачного хода со снимком Николаса Кейджа в образе Иисуса Христа, как на него обиделись сотрудники госкорпорации. В эфире одноименной передачи Иван после появления новости о том, что Роскосмос снизит требования к кандидатам в космонавты, заявил, что «легкое психическое отклонение» не должно помешать людям исполнить свою мечту.

Достаточно быстро на реплику отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он заявил, что слишком острые шутки Ивана связаны с тем, что у того «язык намозолился» за 8 лет работы в развлекательных передачах.

В Госдуме же ничего особенного в шутке Ивана не увидели. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал агентству «Москва», что юмористу предъявить нечего, ведь ничьих чувств он не задел. Кроме того, корпорация сейчас действительно переживает не лучшие времена, а значит, об этом совершенно точно нужно говорить, хоть бы и в таком формате.

Нилов также отметил, что такие передачи, как «Вечерний Ургант» пользуются большой популярностью у зрителей. В том же, что юмористы высмеивают чиновников, нередко виноваты сами чиновники, уверен депутат, потому что те дают повод для иронии.

«Ни в коем случае нельзя запрещать данную передачу, это позитив. Гораздо хуже передача «Дом-2», которая навязывает абсолютно чуждые ценности, прививает абсолютно неправильные жизненные ориентиры и способствует деградации», — резюмировал он.

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Вечерний УргантГосдумаДмитрий РогозинИван УргантРоскосмосУргант новости
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«Лучше «Дома-2»: в Госдуме вступились за Урганта после шутки о Роскосмосе
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