«Зачем вспоминать верующих?»: Ургант ответил оскорбленному главе Роскосмоса

Иван Ургант после обвинений в оскорблении верующих из-за неудачной шутки в эфире, вновь попал в неприятную историю. На сей раз юмор телеведущего не понравился главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

больше по теме Иван Ургант остриг волосы и извинился перед верующими Ведущий заявил, что не хотел оскорбить ничьих чувств.

Напомним, в программе с Жераром Депардье он показал фотоколлаж с искаженными библейскими мотивами. Эти картинки обидели активистов, и они пригрозили ему судом. После этого ведущий публично извинился.

И вот новая скандальная ситуация. 5 февраля Иван обыграл новость об упрощении требований кандидатов в космонавты, пошутив, что теперь, дескать, отправиться в космический полет смогут лица с небольшими психическими расстройствами и судимостью.

Вначале на юмор Урганта отреагировал администратор Twitter-аккаунта космического робота Федора. Он на полном серьезе объяснил, что на самом деле имел в виду Рогозин, говоря об «облегчении» условий приема в космонавты (упрощение требований по зрению). А потом пошутил тоже – предложил «не предлагать своих друзей» Ивану.

Затем пошла реакция Рогозина, который заявил, что у Урганта за восемь лет работы в вечернем шоу уже «язык намозолился» и «юмор закончился». Также он вспомнил про предыдущий скандал с верующими. Иван и в этот раз не стал заминать ситуацию и ответил на эти послания в эфире Первого канала.

«Зачем было вспоминать верующих? – удивился Иван. – Мы эту тему закрыли уже. Это все равно, что я бы сказал: «Восемь лет для программы – это много, а для строительства космодрома «Восточный» — это вообще ничего». Даже намозолиться ничего не успело! Я же так не говорю! Я же понимаю, что к делу это отношения не имеет».

Тем не менее, Иван опять решил извиниться перед обидевшимися, заявив, что программа впервые в своей истории вынесла выговор автору шутки. Он вызвал на сцену печального пожилого мужчину в тельняшке и, показывая на него пальцем, сказал:

«Во-первых, Виктор, больше так не шути. Во-вторых, Дмитрий, не снижайте требований к кандидатам в космонавты. Один раз мы снизили требования к сценаристам, посмотрите, с кем теперь приходится иметь дело»!

Напомним, ранее мы писали о другой шутке Ивна Урганта, которая прошла для него без последствий. Он посмеялся над затяжной промоакцией Ксении Собчак, которая уже пол года интригует своим новым шоу на Первом канале. Ролики, которые показывают в Сети, практически всегда с одним сюжетом — на них Ксения Анатольевна возлежит в ванне и беседует по телефону с мужчиной по имени Андрей. Иван Ургант пошутил, что «ведущая никак не может отмыться».