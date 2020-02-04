«У Саши забрали?»: Ургант «догадался», откуда в России деньги на маткапитал

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал на радио «Эхо Москвы», что досрочно освобожденный Александр Кокорин работает в «Зените» за символические деньги. Примерно за 20 тыс. рублей в месяц (точную цифру он озвучивать не имел права).

Нападающий даже готов был играть бесплатно, но это невозможно по условиям контракта, поэтому придумали цифру условную. Ведущий «Вечернего Урганта» иронично отнесся к этой новости.

«Это что такое? Это получается, наша страна стала экономить на незащищенных слоях, на футболистах? На баснословно богатых звездах? У Кокорина была зарплата 5 млн евро, а стала 20 тыс. рублей! Вот откуда, получается, деньги на материнский капитал и пенсионные надбавки! У Саши забрали? Саша, спасибо тебе большое от всех матерей и стариков», — сказал Иван.