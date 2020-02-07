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Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии

15-летняя Арнелла-Мари Рапопорт задумывалась о карьере манекенщицы.

Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии
Арнелла-Мари (Фото: Instagram.com/arnella.rapoport)

Еще до новогодних каникул младшая внучка ныне покойного народного артиста СССР Иосифа Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии. Девушка заранее подготовилась к этой поездке, обновив зимний гардероб необходимой экипировкой.

На личной страничке в Instagram Арнелла-Мари поделилась отчетными снимками недавних каникул. Известно, что внучка Иосифа Давыдовича живет в Испании. Наследница именитого певца то и дело публикует в микроблоге свежие кадры из собственного альбома.

Внучка Иосифа Давыдовича - Арнелла-Мари
Арнелла-Мари побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии (Фото: Instagram.com/arnella.rapoport)

Еще при жизни своего дедушки Арнелла-Мари Рапопорт собиралась стать манекенщицей, однако именно Кобзон отговорил ее от этой затеи. Отказавшись от карьеры модели, девушка не захотела связывать свою жизнь с музыкой.

Еще одна внучка народного артиста — 19-летняя Мишель Рапопорт — увлекалась вокалом, и, как утверждал супруг Нелли Кобзон, неплохо пела. Когда ее пригласили принять участие в одном из сезонов шоу «Голос», Иосиф Давыдович настоял на том, чтобы Мишель не появлялась на съемках вокального проекта, пишет 7days.ru.

Внучка Иосифа Кобзона - Арнелла-Мари
Арнелла-Мари отказалась от модельной карьеры, как просил ее дедушка (Фото: Instagram.com/arnella.rapoport)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в интервью певице Жасмин вдова покойного Кобзона призналась, что еще до того, как вступить с ней в брак, народный артист СССР попросил ее отказаться от карьеры в пользу семьи. Также певец очень рассчитывал на то, что его возлюбленная не будет ни с кем вступать в конфликты.

Все проблемы в их семье Иосиф Давыдович обещал взять на себя. И главный ультиматум, на котором настаивал музыкант, был связан с его мамой. Кобзон просил будущую жену любить Иду Исаевну больше, чем его самого. По словам Нелли, она приняла все условия супруга и постаралась исполнить его просьбы.

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Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии
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