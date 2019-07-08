НОВОСТИ

Вдова Кобзона вспомнила о главном ультиматуме своего мужа

Нелли Кобзон рассказала о супружеской жизни с недавно ушедшим из жизни народным артистом СССР.

Вдова Кобзона вспомнила о главном ультиматуме своего мужа
Нелли Кобзон (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

68-летняя Нелли Кобзон стала героиней нового выпуска YouTube-проекта «Душевный разговор», согласившись дать интервью певице Жасмин. В беседе с исполнительницей вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона рассказала о главном ультиматуме ныне покойного мужа.

Еще до свадьбы, Нелли Михайловна была моложе избранника на тринадцать лет, артист выдвинул невесте три условия. Но, в первую очередь, Иосиф Давыдович думал о том, как возлюбленная отнесется к его матери — Иде Исаевне.

По словам вдовы исполнителя, певец потребовал от нее, чтобы она «больше жизни и больше, чем его самого любила его маму». Разумеется, Нелли приняла ультиматум избранника. Супруга покойного Иосифа Кобзона не скрывает, что ей удалось подружиться со свекровью.

«Ида Исаевна была необыкновенная женщина — очень образованная, очень умная. Потрясающая мать», — добавила вдова народного артиста СССР.

Нелли Кобзон в гостях у певицы Жасмин (Фото: кадр из программы «Душевный разговор»)

Кроме того, Иосиф Давыдович настаивал на том, чтобы его избранница всю себя посвятила семье и будущим детям, пожертвовав карьерой. В-третьих, певец просил Нелли ни с кем не ссориться и сохранить в себе мягкость. Все проблемы артист обещал разрешать самостоятельно.

Говоря о супружеской жизни с Иосифом Кобзоном, его супруга призналась, что выполнила все, о чем он ее просил. Нелли Михайловна понимала, что от этого зависит их совместное будущее.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Душевный разговор"ЖасминИосиф КобзонНелли Кобзон

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вдова Кобзона вспомнила о главном ультиматуме своего мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: