Вдова Кобзона вспомнила о главном ультиматуме своего мужа

Нелли Кобзон рассказала о супружеской жизни с недавно ушедшим из жизни народным артистом СССР.

68-летняя Нелли Кобзон стала героиней нового выпуска YouTube-проекта «Душевный разговор», согласившись дать интервью певице Жасмин. В беседе с исполнительницей вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона рассказала о главном ультиматуме ныне покойного мужа.

Еще до свадьбы, Нелли Михайловна была моложе избранника на тринадцать лет, артист выдвинул невесте три условия. Но, в первую очередь, Иосиф Давыдович думал о том, как возлюбленная отнесется к его матери — Иде Исаевне.

По словам вдовы исполнителя, певец потребовал от нее, чтобы она «больше жизни и больше, чем его самого любила его маму». Разумеется, Нелли приняла ультиматум избранника. Супруга покойного Иосифа Кобзона не скрывает, что ей удалось подружиться со свекровью.

«Ида Исаевна была необыкновенная женщина — очень образованная, очень умная. Потрясающая мать», — добавила вдова народного артиста СССР.

Кроме того, Иосиф Давыдович настаивал на том, чтобы его избранница всю себя посвятила семье и будущим детям, пожертвовав карьерой. В-третьих, певец просил Нелли ни с кем не ссориться и сохранить в себе мягкость. Все проблемы артист обещал разрешать самостоятельно.

Говоря о супружеской жизни с Иосифом Кобзоном, его супруга призналась, что выполнила все, о чем он ее просил. Нелли Михайловна понимала, что от этого зависит их совместное будущее.