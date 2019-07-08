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«Было много проблем»: Нелли Кобзон рассказала о последних днях мужа

Народный артист СССР ушел из жизни 30 августа 2018 года, Иосифу Давыдовичу было 80 лет.

«Было много проблем»: Нелли Кобзон рассказала о последних днях мужа
Нелли Кобзон (Фото: кадр из программы "Душевный разговор")

68-летняя Нелли Кобзон стала героиней нового выпуска YouTube-проекта «Душевный разговор». В интервью певице Жасмин, которая и ведет эту программу, вдова народного артиста СССР рассказала о самых непростых моментах их совместной жизни. Из беседы стало понятно, что Нелли Михайловне удалось стать для Иосифа Давыдовича надежным тылом. Зная о болезни мужа (медики обнаружили у певца онкозаболевание, — прим. Ред.), возлюбленная артиста окружила Кобзона заботой и вниманием.

«Он прошел свой земной круг очень достойной, очень красиво, мощно. Но такая судьба! Такую достойную жизнь, какую прожил мой муж — прожить трудно. Я не хочу сейчас говорить, что тяжелая болезнь его унесла! Да, тяжелая болезнь, да было много проблем. Но это все забывается — остается эта глыба! Для меня это самый лучший человек на свете», — добавила Нелли Михайловна.

Нелли Кобзон всегда была очень привязана к своему мужу (Фото: кадр из программы «Душевный разговор»)

Народный артист России Иосиф Давыдович скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни.

«Мне осталось только поддерживать светлую память о нем», — отметила Нелли Михайловна, говоря о покойном супруге.

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"Душевный разговор"ЖасминИосиф КобзонНелли Кобзон

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«Было много проблем»: Нелли Кобзон рассказала о последних днях мужа
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