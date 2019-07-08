«Было много проблем»: Нелли Кобзон рассказала о последних днях мужа

Народный артист СССР ушел из жизни 30 августа 2018 года, Иосифу Давыдовичу было 80 лет.

68-летняя Нелли Кобзон стала героиней нового выпуска YouTube-проекта «Душевный разговор». В интервью певице Жасмин, которая и ведет эту программу, вдова народного артиста СССР рассказала о самых непростых моментах их совместной жизни. Из беседы стало понятно, что Нелли Михайловне удалось стать для Иосифа Давыдовича надежным тылом. Зная о болезни мужа (медики обнаружили у певца онкозаболевание, — прим. Ред.), возлюбленная артиста окружила Кобзона заботой и вниманием.

«Он прошел свой земной круг очень достойной, очень красиво, мощно. Но такая судьба! Такую достойную жизнь, какую прожил мой муж — прожить трудно. Я не хочу сейчас говорить, что тяжелая болезнь его унесла! Да, тяжелая болезнь, да было много проблем. Но это все забывается — остается эта глыба! Для меня это самый лучший человек на свете», — добавила Нелли Михайловна.

Народный артист России Иосиф Давыдович скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни.