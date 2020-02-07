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«Обожаю валяться в постели»: Снигирь считает себя очень ленивым человеком

Российская актриса снимается в сериала «Новый папа» вместе с Джудом Лоу.

«Обожаю валяться в постели»: Снигирь считает себя очень ленивым человеком
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Юлия Снигирь вместе с голливудским актером Джудом Лоу снимается в сериале «Новый папа». В недавнем интервью знаменитость рассказала о том, какие эмоции переполняли ее в момент прочтения сценария и знакомства с предложенной ей ролью. По словам возлюбленной Евгения Цыганова, к работе сценаристов она отнеслась, как к высокому искусству, оставшись под большим впечатлением от сюжетной линии.

Юлия подметила, что в сериале она играет модель, некогда жизнерадостную и очень активную женщину, которая потеряла смысл жизни, столкнувшись с болезнью и ударами судьбы. Ее ребенок с самого рождения все одиннадцать лет находится в коме.

Сама Снигирь воспитывает трехлетнего сына Федора от Евгения Цыганова. К слову, у артиста есть семеро детей, которых ему подарила экс-возлюбленная Ирина Леонова. Старшей дочери Евгения Полине уже исполнилось четырнадцать лет.

По словам Снигирь, она считает себя очень ленивым человек. Однако подобные съемки и сложные роли мобилизуют в ней все силы и ответственность за своего персонажа. Свои уикенды Юлия любит проводить дома за чтением или просмотром кино. Возлюбленная Евгения Цыганова призналась, что завидует людям, которые с удовольствием встают в пять утра, чтобы поехать на съемки.

«Обожаю валяться в постели», — приводит Vogue слова Юлии Снигирь.

Снимаясь с Джудом Лоу, по словам актрисы, она ощущала определенную ответственность перед такой сложной темой, ей очень не хотелось слащавости и искусственности. Однако кино, как считает Снигирь, не может быть абсолютно правдивым.

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Тэги:

дети звездДжуд ЛоуЕвгений Цыгановестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЮлия Снигирь
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«Обожаю валяться в постели»: Снигирь считает себя очень ленивым человеком
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