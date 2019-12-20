«Словно с мужского плеча»: дизайнер похвалил Снигирь за трендовый жакет

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов не смогли пропустить предпремьерный показ фильма «Союз спасения». В кинотеатре «Октябрь» 36-летняя актриса позировала перед объективами фотокамер в компании своего возлюбленного. Напомним, что пара воспитывает общего сына Федора, в марте малышу исполнилось три года.

Помимо Снигирь и Цыганова, в кинотеатре на Новом Арбате также отметились Ингеборга Дапкунайте, Софья Эрнст, Максим Матвеев, Валентин и Марина Юдашкины, Александр Домогаров, Алексей Учитель и многие другие.

В интервью Teleprogramma.pro стилист и дизайнер одежды Сергей Никулин прокомментировал стиль Евгения и Юлии, подметив, что 40-летний актер, скорее всего, не задумывался над выбором одежды. Цыганов пришел на премьеру в обычных джинсах и свитере. Тогда как его возлюбленная отдала должное модным тенденциям, примерив жакет с мужского плеча и брюки свободного кроя.

Модельер подметил, что будучи творческими людьми, артисты зачастую весьма легкомысленно относятся к моде. По словам стилиста, он не сомневается в том, что в гардеробе Цыганова есть место и смокингу.

«На предпоказ фильма он пришел, в чем есть — обычный street casual. Сезонный комплект — джинсы, свитер и поношенные ботинки. Такая банальная повседневная история. Все-таки хотелось бы видеть Цыганова на ковровой дорожке в сорочке и брюках классического кроя», – отметил Никулин.

Критикуя образ Евгения, стилист сделал комплимент его спутнице, которая, в отличие от возлюбленного, уделила внимание трендам. Дизайнер подметил, что Юлия облачилась в свободный жакет «словно с мужского плеча», дополнив вечерний наряд брюками клеш с завышенной талией.