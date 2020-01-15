Евгений Цыганов сыграет с Юлией Снигирь в одном спектакле

Актер театра и кино Евгений Цыганов сыграет в спектакле «Пинтер для всех» вместе со своей женой актрисой Юлией Снигирь. Напомним, что в 2016 году она подарила актеру сына Федора.

Сейчас Цыганов служит в Мастерской Петра Фоменко, но сотрудничает и с другими театрами, в том числе с театром «Около дома Станиславского». Кстати, постановка в которой он задействован, была поддержана грантом от Министерства культуры. Именно на этой сцене и состоялась премьера «Пинтера для всех» в декабре прошлого года.

Что касается Юлии Снигирь, то она закончила съемки в кино и в феврале начнет репетировать в спектакле вместе с мужем. Для нее это будет первый опыт работы в театре «Около дома Станиславского». Пока же компанию на сцене актеру составляет актриса Ольга Бешуля.

«Не помню, кто сказал: «Театр абсурда — это самый реалистический театр. Потому что наша жизнь весьма абсурдна». Я понимаю, что скорее это наши отношения с реальностью, как мы обозначаем наш мир или как нам его навязывают. Во всяком случае, наш спектакль не про абсурд», — отметил Евгений Цыганов, слова которого приводит «МК».

Добавим, что Евгений Цыганов ранее состоял в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой. От нее у него семеро детей – четверо сыновей и три дочери. Сейчас актер поддерживает отношения с матерью своих детей. Он помогает им в финансовом плане.