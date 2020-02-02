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«Ух! Отпуск начался»: Асмус на Мальдивах позировала в трендовых велосипедках

В путешествие актриса из фильма «Текст» отправилась без Гарика Харламова.

«Ух! Отпуск начался»: Асмус на Мальдивах позировала в трендовых велосипедках
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Кристина Асмус проводит каникулы на Мальдивах. На личной страничке в Instagram партнерша Ивана Янковского по фильму «Текст» опубликовала свежий отпускной снимок. В кадре девушка позировала в трендовых велосипедках, дополнив образ лаконичной футболкой и белыми кроссовками.

При этом знаменитость уточнила, что еще в аэропорту Шереметьево она столкнулась с Олегом Меньшиковым и его женой Анастасией. По словам актрисы, они не просто вылетали в один день и временной промежуток — они оказались на одном рейсе. Кроме того, артисты не сговариваясь купили билеты, расположившись в самолете неподалеку друг от друга.

«Гарик, когда провожал меня, сказал: «Надеюсь, это случайно». Ух! Отпуск начался», — отметила Кристина, добавив, что она была рада повидаться с Меньшиковым и его возлюбленной.

Примечательно, на Мальдивы Асмус улетела без супруга, резидента Comedy Club Гарика Харламова. Напомним, что актриса уже не раз комментировала свое участие в фильме «Текст». Кристина с Иваном Янковским сыграли откровенную постельную сцену. Позже в одном из интервью сын Филиппа Янковского подметил, что не намерен оправдываться за нелицеприятные высказывания «диванных критиков». Также молодой человек уточнил, что если зритель поверил Кристине, значит, она максимально правдоподобно отыграла свою роль.

Историк моды Александр Васильев также не остался в стороне от происходящего, заверив, что Гарик Харламов может гордиться своей женой. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что актерская игра Асмус никак не соотносится с ее личной жизнью.

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Александр ВасильевГарик Харламовестественная красотаЗвездный стильИван Янковскийкрасота вне возрастаКристина Асмусмода и стиль
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«Ух! Отпуск начался»: Асмус на Мальдивах позировала в трендовых велосипедках
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