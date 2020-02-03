Селена Гомес избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме

Селена Гомес сообщила, что наконец-то поставила точку в их отношениях с Джастином Бибером. Несмотря на то, что певец давно женат на Хейли Болдуин, Селена никак не могла покончить с прошлым.

Звезды познакомились, будучи совсем юными, в 2010 году. Тогда Джастину было 16 лет, а Селене – 17. О своих отношениях пара официально объявила через год на церемонии «Оскар». Затем Гомес и Бибер то расходились, то вновь продолжали отношения. Однако их связь окончательно разорвалась в 2018 году, после того, как певец женился на американской модели Хейли Болдуин.

Сейчас Селена Гомес и Джанстин Бибер не общаются и пытаются забыть прошлое. Именно поэтому девушка решила, что пора выбросить бывшего парня не только из головы, но и все его вещи из своего дома. На свалку были вынесены даже парные велосипеды, на которых когда-то любили кататься экс-возлюбленные.

Несмотря на нежелание даже вспоминать о прошлых отношениях, певица выпустила новый альбом, большинство композиций которого повествуют о перипетиях неудачной любви. Некоторые поклонники не сомневаются, что речь идет именно о прошлом романе звезд, хотя эти отношения Селена регулярно называет «токсичными», пишет портал OA.