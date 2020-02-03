НОВОСТИ

Селена Гомес избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме

Певица объяснила, что не хочет никаких напоминаний о бывшем возлюбленном после семи лет «токсичных» отношений.

Селена Гомес избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме
Селена Гомес призналась,что выбросила все вещи Джастина Бибера ФОТО: https://www.instagram.com/selenagomez/

Селена Гомес сообщила, что наконец-то поставила точку в их отношениях с Джастином Бибером. Несмотря на то, что певец давно женат на Хейли Болдуин, Селена никак не могла покончить с прошлым.

Звезды познакомились, будучи совсем юными, в 2010 году. Тогда Джастину было 16 лет, а Селене – 17. О своих отношениях пара официально объявила через год на церемонии «Оскар». Затем Гомес и Бибер то расходились, то вновь продолжали отношения. Однако их связь окончательно разорвалась в 2018 году, после того, как певец женился на американской модели Хейли Болдуин.

Сейчас Селена Гомес и Джанстин Бибер не общаются и пытаются забыть прошлое. Именно поэтому девушка решила, что пора выбросить бывшего парня не только из головы, но и все его вещи из своего дома. На свалку были вынесены даже парные велосипеды, на которых когда-то любили кататься экс-возлюбленные.

Несмотря на нежелание даже вспоминать о прошлых отношениях, певица выпустила новый альбом, большинство композиций которого повествуют о перипетиях неудачной любви. Некоторые поклонники не сомневаются, что речь идет именно о прошлом романе звезд, хотя эти отношения Селена регулярно называет «токсичными», пишет портал OA.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джастин БиберСелена ГомезХейли Болдуин
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Селена Гомес избавилась от всех вещей Джастина Бибера в своем доме
Интересно?
Поделись с друзьями: