Супруга Джастина Бибера показала свой врожденный изъян

Супруга Джастина Бибера призналась, что далеко не идеальна. Оказывается, у Хейли Болдуин с рождения мутация руки.

Рассказать о своей проблеме девушка решила на своей странице в сети Instagram. В Stories она продемонстрировала левую руку, на которой имеется отклонение.

Мизинец 23-летней модели неисправимо изогнут из-за эктродактилии. Это изменение необратимо и не подлежит коррекции, но данный факт нисколько не огорчает Хейли.

Избранница музыканта смеется над собственной «особенностью» и просит подписчиков не издеваться над ней в связи с данным откровением.

Стоит отметить, что подписчики регулярно пытаются выяснить, что не так с рукой девушки, и задают ей некорректные вопросы. Чаще всего модель просто игнорирует любопытных, но иногда выходит из себя и просит не задавать личных вопросов, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее появились новости, что у Джастина Бибера диагностирована болезнь Лайма, а также серьезный случай хронического мононуклеоза. В течение двух лет певец занимался своим здоровьем и благодаря правильному лечению смог продолжать выступления, пишет портал argumenti.ru.