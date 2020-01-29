ЗВЕЗДЫ

Супруга Джастина Бибера показала свой врожденный изъян

У девушки имеется неисправимая мутация.

Супруга Джастина Бибера показала свой врожденный изъян
Супруга Джастина Бибера показала свой врожденный изъян ФОТО: https://www.instagram.com/haileybieber/

Супруга Джастина Бибера призналась, что далеко не идеальна. Оказывается, у Хейли Болдуин с рождения мутация руки.

Рассказать о своей проблеме девушка решила на своей странице в сети Instagram. В Stories она продемонстрировала левую руку, на которой имеется отклонение.

Мизинец 23-летней модели неисправимо изогнут из-за эктродактилии. Это изменение необратимо и не подлежит коррекции, но данный факт нисколько не огорчает Хейли.

Хейли Бибер показала свой врожденный изъян
ФОТО: https://www.instagram.com/haileybieber/

Избранница музыканта смеется над собственной «особенностью» и просит подписчиков не издеваться над ней в связи с данным откровением.

Стоит отметить, что подписчики регулярно пытаются выяснить, что не так с рукой девушки, и задают ей некорректные вопросы. Чаще всего модель просто игнорирует любопытных, но иногда выходит из себя и просит не задавать личных вопросов, пишет сайт Актуальные новости.

Ранее появились новости, что у Джастина Бибера диагностирована болезнь Лайма, а также серьезный случай хронического мононуклеоза. В течение двух лет певец занимался своим здоровьем и благодаря правильному лечению смог продолжать выступления, пишет портал argumenti.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джастин Биберзвездные парыНовости googleХейли Болдуин
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Супруга Джастина Бибера показала свой врожденный изъян
Интересно?
Поделись с друзьями: