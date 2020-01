«Он злоупотреблял мной»: Селена Гомес высказалась про отношения с Джастином Бибером

Американская певица Селена Гомес последние годы переживала непростые времена. В 2015 году вышел ее альбом Revival («Возрождение»), и только четыре года спустя певица презентовала новую пластинку под названием Rare («Редкий»). В песнях артистка рассказывает, как боролась с волчанкой, депрессией, тревогой, пережила пересадку почки и два тяжелых расставания. Гомес признается, что хит «Lose You To Love Me» посвятила токсичному роману и последующему разрыву с Джастином Бибером.

«Сейчас эта песня имеет для меня другое значение, чем в момент написания. Я чувствовала, что не получила уважительного завершения романа, и мне нужен был способ сказать об этом. Это песня не о ненависти, она о том, что у меня было что-то и прекрасное и ужасное, и я рада, что все закончилось. Опасно оставаться в сознании жертвы. А я чувствую, что была жертвой и мной злоупотребляли», — сказала звезда в интервью изданию NPR.

На уточнение журналиста, имеет ли в виду Селена Гомес эмоциональное насилие, певица ответила: «Да, я думаю, что так и было. И я должна была осознать это как взрослый человек и сделать выбор. Потому что я не хочу провести остаток своей жизни, жалея о чем-то. Я стала сильнее и нашла способ пройти через все трудности с максимально возможной грацией».

Название нового альбома Rare вытатуировано у Гомес на шее. Исполнительница признается, что для нее это особенное слово, а пластинка стала гимном откровенности.

«Мы живем во времена, когда все основано на нашей внешности и социальных сетях. И есть так много различных каналов, говорящих людям, как они должны выглядеть и что делать. А я хочу сказать каждому человеку: «Ты – тот, кто ты есть. Ты уникальный и редкий». Я хочу жить в мире, где 11-летний ребенок не совершает самоубийство из-за издевательств в соцсетях. Вот что я думаю о своей настоящей миссии», – говорит певица и отмечает, что забота о психическом здоровье должна быть в приоритете у каждого человека.

Селена Гомес занимает первое место по количеству подписчиков в Инстаграм. Сейчас на ее аккаунт подписано почти 167 миллионов человек.