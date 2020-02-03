Анна Плетнева примерила шикарную шубу на голое тело

Певица Анна Плетнева отметила переменчивость московской погоды. Исполнительница наглядно продемонстрировала, насколько сложно определиться в наше время с нарядом: утром может светить солнце, а вечером идти снег с дождем.

больше по теме Анна Плетнева озвучила свою версию смерти Мурата Насырова Как отметила исполнительница, ее коллега 13 лет назад не выдержал испытание славой.

В очередной раз певица подразнила своих подписчиков в Instagram, опубликовав дерзкий и провокационный снимок. Если раньше Плетнева фотографировалась на стремянке, облачившись в боди и латекс, то в этот раз звезда предпочла облачиться в верхнюю одежду.

Анна вышла на улицу в шубе и босоножках. Судя по снимку, это единственные предметы одежды, которые были на ней. Бельем исполнительница предпочла пренебречь, но теплый мех вряд ли даст замерзнуть, пишет 5-tv.ru

«Все-таки не пойму: пора одеваться или раздеваться?» — задается риторическим вопросом девушка.

А вот фолловеров гораздо больше заинтересовала не тема публикации, а иллюстрация. Воодушевленные прекрасным внешним видом теледивы, подписчики резюмировали, что «лучше раздеться».



«Какие ножки!», «Плохая девчонка!», «В любой непонятной ситуации лучше раздеться!» — сыпали восхищенными комментариями поклонники певицы.