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Анна Плетнева примерила шикарную шубу на голое тело

Певица пошутила над переменчивостью московской погодой.

Анна Плетнева примерила шикарную шубу на голое тело
Анна Плетнева примерила роскошную шубу на голое тело ФОТО: https://www.instagram.com/dusya_star/

Певица Анна Плетнева отметила переменчивость московской погоды. Исполнительница наглядно продемонстрировала, насколько сложно определиться в наше время с нарядом: утром может светить солнце, а вечером идти снег с дождем.

В очередной раз певица подразнила своих подписчиков в Instagram, опубликовав дерзкий и провокационный снимок. Если раньше Плетнева фотографировалась на стремянке, облачившись в боди и латекс, то в этот раз звезда предпочла облачиться в верхнюю одежду.

Анна вышла на улицу в шубе и босоножках. Судя по снимку, это единственные предметы одежды, которые были на ней. Бельем исполнительница предпочла пренебречь, но теплый мех вряд ли даст замерзнуть, пишет 5-tv.ru 

«Все-таки не пойму: пора одеваться или раздеваться?» — задается риторическим вопросом девушка.

А вот фолловеров гораздо больше заинтересовала не тема публикации, а иллюстрация. Воодушевленные прекрасным внешним видом теледивы, подписчики резюмировали, что «лучше раздеться».


«Какие ножки!», «Плохая девчонка!», «В любой непонятной ситуации лучше раздеться!» — сыпали восхищенными комментариями поклонники певицы.

Ранее певица поделилась своим мнением о том, что могло стать причиной смерти Мурата Насырова, пишет портал argumenti.ru.

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Тэги:

Анна ПлетнёваНовости googleшуба
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Анна Плетнева примерила шикарную шубу на голое тело
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