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Анна Плетнева стала прообразом кукол для взрослых

Певица заключила контракт с корейским производителем сексуальных игрушек Барби.

Анна Плетнева стала прообразом кукол для взрослых
Анна Плетнева/Фото: https://www.instagram.com/p/B31bYKypnyO/

Солистка «Винтаж» Анна Плетнева стала прототипом корейских кукол для взрослых. В пресс-службе исполнительницы рассказали, что азиатская компания-производитель выбрала Анну в качестве своей модели, потому что среди корейских мужчин очень востребованы миниатюрные и хрупкие девушки с европейскими чертами лица. Сегодня многие кореянки соглашаются на пластические операции по коррекции овала лица и разреза глаз только для того, чтобы привлечь внимание противоположного пола.

В представительстве Плетневой для Teleprogramma.pro подчеркнули, что певица вела переговоры с корейским бизнесменами в течение нескольких месяцев. Каждая кукла будет создаваться вручную высокопрофессиональной командой конструкторов, дизайнеров и художников. Для корейцев было важно, чтобы прототип имел определенные голосовые данные, потому что само изделие будет способно производить некоторые звуки.

Для рекламной кампании Плетнева также приняла участие в съемках соответствующего ролика. Во время рабочего процесса Анна соединила рекламные кадры с клипом на песню «Буду». Артистка удачно вжилась в образ автоматизированного робота. Заказчики оценили результат по достоинству.

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Анна Плетнева стала прообразом кукол для взрослых
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