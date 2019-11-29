Анна Плетнева стала прообразом кукол для взрослых

Солистка «Винтаж» Анна Плетнева стала прототипом корейских кукол для взрослых. В пресс-службе исполнительницы рассказали, что азиатская компания-производитель выбрала Анну в качестве своей модели, потому что среди корейских мужчин очень востребованы миниатюрные и хрупкие девушки с европейскими чертами лица. Сегодня многие кореянки соглашаются на пластические операции по коррекции овала лица и разреза глаз только для того, чтобы привлечь внимание противоположного пола.

В представительстве Плетневой для Teleprogramma.pro подчеркнули, что певица вела переговоры с корейским бизнесменами в течение нескольких месяцев. Каждая кукла будет создаваться вручную высокопрофессиональной командой конструкторов, дизайнеров и художников. Для корейцев было важно, чтобы прототип имел определенные голосовые данные, потому что само изделие будет способно производить некоторые звуки.

больше по теме Анна Плетнева чуть не задохнулась на съемках нового клипа Неудачное движение в кадре могло закончиться госпитализацией певицы.

Для рекламной кампании Плетнева также приняла участие в съемках соответствующего ролика. Во время рабочего процесса Анна соединила рекламные кадры с клипом на песню «Буду». Артистка удачно вжилась в образ автоматизированного робота. Заказчики оценили результат по достоинству.