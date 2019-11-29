Анна Плетнева стала прообразом кукол для взрослых

Солистка «Винтаж» Анна Плетнева стала прототипом корейских кукол для взрослых. В пресс-службе исполнительницы рассказали, что азиатская компания-производитель выбрала Анну в качестве своей модели, потому что среди корейских мужчин очень востребованы миниатюрные и хрупкие девушки с европейскими чертами лица. Сегодня многие кореянки соглашаются на пластические операции по коррекции овала лица и разреза глаз только для того, чтобы привлечь внимание противоположного пола.
В представительстве Плетневой для Teleprogramma.pro подчеркнули, что певица вела переговоры с корейским бизнесменами в течение нескольких месяцев. Каждая кукла будет создаваться вручную высокопрофессиональной командой конструкторов, дизайнеров и художников. Для корейцев было важно, чтобы прототип имел определенные голосовые данные, потому что само изделие будет способно производить некоторые звуки.
Для рекламной кампании Плетнева также приняла участие в съемках соответствующего ролика. Во время рабочего процесса Анна соединила рекламные кадры с клипом на песню «Буду». Артистка удачно вжилась в образ автоматизированного робота. Заказчики оценили результат по достоинству.