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Анна Плетнева вспомнила совет, который ей дала Пугачева

По словам бывшей солистки группы «Лицей», она навсегда запомнила слова Примадонны.

Анна Плетнева вспомнила совет, который ей дала Пугачева
Плетнева вспомнила совет Пугачевой/http://globallookpress.com/

Певица Анна Плетнева заявила, что самый ценный совет в этой жизни ей дала на заре ее творческой карьеры Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Вместе с другими девушками из группы «Лицей» они пришли однажды на «Радио Алла».

«Алла Борисовна дала мне в профессии самый лучший совет, когда мы были на «Радио Алла». У нас как раз вышел уже первый альбом. Она его послушала. Она готовилась к каждому своему интервью. И мне сказала: «Детка, ну смотри, хорошо. Но ты знаешь: надо как-то потанцевальнее, повеселее что ли», — заявила Анна Плетнева, вспоминая слова Примадонны.

Как отметила исполнительница, ее очень подавляли рамки в группе «Лицей». Нужно было просто стоять с гитарой и делать вид, что играешь. Часто она ослушивалась продюсеров, получала за это по шапке. Порой ее даже штрафовали. Как отметила Плетнева, она печалилась и страдала по этому поводу.

Певица отметила, что именно в «Лицее» стала хорошо зарабатывать. Им платили по сто долларов за концерт. Как сказала певица, в те годы она чувствовала себя самой богатой девушкой на планете. Могла многое себе позволить, сообщает «Вокруг ТВ».

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Тэги:

Алла ПугачеваАнна ПлетнёваГруппа "Лицей"Новости google
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Анна Плетнева вспомнила совет, который ей дала Пугачева
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