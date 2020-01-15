Анна Плетнева вспомнила совет, который ей дала Пугачева

Певица Анна Плетнева заявила, что самый ценный совет в этой жизни ей дала на заре ее творческой карьеры Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Вместе с другими девушками из группы «Лицей» они пришли однажды на «Радио Алла».

«Алла Борисовна дала мне в профессии самый лучший совет, когда мы были на «Радио Алла». У нас как раз вышел уже первый альбом. Она его послушала. Она готовилась к каждому своему интервью. И мне сказала: «Детка, ну смотри, хорошо. Но ты знаешь: надо как-то потанцевальнее, повеселее что ли», — заявила Анна Плетнева, вспоминая слова Примадонны.

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Как отметила исполнительница, ее очень подавляли рамки в группе «Лицей». Нужно было просто стоять с гитарой и делать вид, что играешь. Часто она ослушивалась продюсеров, получала за это по шапке. Порой ее даже штрафовали. Как отметила Плетнева, она печалилась и страдала по этому поводу.

Певица отметила, что именно в «Лицее» стала хорошо зарабатывать. Им платили по сто долларов за концерт. Как сказала певица, в те годы она чувствовала себя самой богатой девушкой на планете. Могла многое себе позволить, сообщает «Вокруг ТВ».