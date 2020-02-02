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«Твое тепло и доброе сердце»: Муцениеце показала редкое фото тещи Прилучного

Ведущая проекта «Голос. Дети» на Первом канале поздравила маму с днем рождения.

«Твое тепло и доброе сердце»: Муцениеце показала редкое фото тещи Прилучного
Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: Globallookpress.com)

Возлюбленная Павла Прилучного на личной страничке в Instagram поделилась редким фото тёщи актера. Ведущая девятого сезона вокального шоу «Голос. Дети» на Первом канале поздравила Нонну Муцениеце с днем рождения. Агата пожелала маме крепкого здоровья, счастья и исполнения самых заветных желаний. Избранница актера из сериала «Мажор» призналась, что ее родительница всегда будет для нее примером самой сильной женщины.

Муцениеце подметила, что ей сложно представить, как Нонне удалось сохранить в себе позитив, пережив такую историю. При этом Агата не стала распространяться о личном. Супруга Павла Прилучного заверила, что мечтает видеть свою маму самой счастливой. Муцениеце надеется, что этот новый год принесет ее близкому человеку максимум смеха и любви.

«Только благодаря твоему теплу и доброму сердцу у нас самые лучшие воспоминания о детстве! Спасибо тебе за все — мамуля! С днем рождения!!» — обратилась к имениннице Агата.

Ранее супруга Павла Прилучного подтвердила, что она вернулась на проект «Голос. Дети» как соведущая Дмитрия Нагиева. В этом же качестве Агата выступала еще в пятом сезоне шоу. Среди наставников, помимо Басты и Валерия Меладзе, отметилась Полина Гагарина, которая до этого занималась только со взрослыми конкурсантами.

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«Твое тепло и доброе сердце»: Муцениеце показала редкое фото тещи Прилучного
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