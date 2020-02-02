Дом вверх дном: Виторган поделился забавным снимком с маленьким Платоном

Трехлетний Платон, сын Ксении Собчак и Максима Виторгана, благодаря маме в последнее время практически не покидает курортов. Вначале он вместе со своей знаменитой родительницей и ее новым мужем Константином Богомоловым отдыхал во французских Альпах. А потом переместился на Мальдивы.

На островах малыш даже решил остаться, заявив маме, что ему больше нравится в местных тропиках, чем в Москве. Однако вернуться все-таки пришлось. Тем более, что дома его ждал явно соскучившийся отец.

По приезде любимого отпрыска актер сразу же повел его в детский центр развлечений. Здесь счастливая парочка посетила «перевернутый дом», немало позабавив публику получившимся снимком.

«Заигрались слегка», — подписал кадр Максим Виторган в Instagram.

Также малыш задержался возле животных. Особенно мальчику понравился хорек.