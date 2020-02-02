НОВОСТИ

Дом вверх дном: Виторган поделился забавным снимком с маленьким Платоном

Актер посвятил выходные трехлетнему сыну.

Дом вверх дном: Виторган поделился забавным снимком с маленьким Платоном
Максим Виторган. Фото Global look press.

Трехлетний Платон, сын Ксении Собчак и Максима Виторгана, благодаря маме в последнее время практически не покидает курортов. Вначале он вместе со своей знаменитой родительницей и ее новым мужем Константином Богомоловым отдыхал во французских Альпах. А потом переместился на Мальдивы.

На островах малыш даже решил остаться, заявив маме, что ему больше нравится в местных тропиках, чем в Москве. Однако вернуться все-таки пришлось. Тем более, что дома его ждал явно соскучившийся отец.

По приезде любимого отпрыска актер сразу же повел его в детский центр развлечений. Здесь счастливая парочка посетила «перевернутый дом», немало позабавив публику получившимся снимком.

«Заигрались слегка», — подписал кадр Максим Виторган в Instagram.

Также малыш задержался возле животных. Особенно мальчику понравился хорек.

Платон. Фото
Платон. Фото: https://www.instagram.com/mvitorgan/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виторган новостиКсения СобчакМаксим ВиторганПлатон
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дом вверх дном: Виторган поделился забавным снимком с маленьким Платоном
Интересно?
Поделись с друзьями: