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«Люблю!»: Собчак поделилась умилительными снимками с сыном на Мальдивах

Кадры вызвали восторг у ее подруги Глюкозы.

«Люблю!»: Собчак поделилась умилительными снимками с сыном на Мальдивах
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Ксения Собчак вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым отдыхает на Мальдивах. Компанию звезде составили подруги дизайнер украшений Яна Расковалова с детьми и певица Глюкоза.

На курорте светская львица из зубастой акулы пера неожиданно превратилась в заботливую мать и любящую жену. Свой Instagram она заполонила милыми семейными кадрами. Последние фотографии с трехлетним Платоном привели в восторг российскую публику. На снимках мальчик лежит на песочке и искренне улыбается солнцу.

«Люблю!» — подписала снимок Ксения Собчак.

«И мы очень! Уже скучаем по нашему соседу», — написала в комментариях Глюкоза.

Судя по всему, отпуск для девушек на Мальдивах закончился.

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ГлюкозаКсения СобчакКсения Собчак последние новостиМальдивыПлатонПлатон Виторган
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«Люблю!»: Собчак поделилась умилительными снимками с сыном на Мальдивах
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