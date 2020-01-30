Селфи в очках: Водянова на прогулке в Париже показала честное фото без прикрас

Еще в первых числах января возлюбленная Антуана Арно поделилась с поклонниками радостным известием: вместе с семьей она переехала в новый дом.

37-летняя Наталья Водянова в повседневной жизни отдает предпочтение естественности. Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно крайне редко пользуется косметикой вне съемочного процесса и подготовки к дефиле. При этом в одном из интервью супермодель уточнила, что вместо того, чтобы подкрашивать ресницы черной тушью, она наносит гель на брови для того, чтобы оттенить свои светлые голубые глаза. Кроме того, девушка вполне может обойтись одним блеском для губ, собираясь на прогулку с младшими детьми.

На личной страничке в Instagram Водянова поделилась свежим селфи без прикрас. В кадре знаменитость позировала в очках с крупной оправой, отказавшись от яркого грима, который Наташе приходится наносить на съемочной площадке рекламных компаний или фотосессиях. В качестве локации модель выбрала одну из улиц Парижа.

К слову, еще в январе Водянова поделилась с поклонниками радостным известием: манекенщица вместе с семьей переехала в новый просторный дом. В отношениях с британским аристократом Джастином Портманом модель родила троих детей: 18-летний Лукас, как и его звездная мама интересуется модой. Юноша уже принимал участие в дефиле. У Натальи также есть тринадцатилетняя дочь Нева и двенадцатилетний Виктор.

В союзе с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появились сыновья Водяновой: Максим, ему пять лет и Роман, ему три годика. Модель тщательно скрывает лица младших наследников от прессы и поклонников, стараясь показывать отпрысков со спины.