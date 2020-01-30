ЗВЕЗДЫ

Селфи в очках: Водянова на прогулке в Париже показала честное фото без прикрас

Еще в первых числах января возлюбленная Антуана Арно поделилась с поклонниками радостным известием: вместе с семьей она переехала в новый дом.

Селфи в очках: Водянова на прогулке в Париже показала честное фото без прикрас
Наталья Водянова (Фото: Instagram.com/natasupernova)

37-летняя Наталья Водянова в повседневной жизни отдает предпочтение естественности. Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно крайне редко пользуется косметикой вне съемочного процесса и подготовки к дефиле. При этом в одном из интервью супермодель уточнила, что вместо того, чтобы подкрашивать ресницы черной тушью, она наносит гель на брови для того, чтобы оттенить свои светлые голубые глаза. Кроме того, девушка вполне может обойтись одним блеском для губ, собираясь на прогулку с младшими детьми.

Модель Наталья Водянова
Наталья Водянова (Фото: Instagram.com/natasupernova)

На личной страничке в Instagram Водянова поделилась свежим селфи без прикрас. В кадре знаменитость позировала в очках с крупной оправой, отказавшись от яркого грима, который Наташе приходится наносить на съемочной площадке рекламных компаний или фотосессиях. В качестве локации модель выбрала одну из улиц Парижа.

К слову, еще в январе Водянова поделилась с поклонниками радостным известием: манекенщица вместе с семьей переехала в новый просторный дом. В отношениях с британским аристократом Джастином Портманом модель родила троих детей: 18-летний Лукас, как и его звездная мама интересуется модой. Юноша уже принимал участие в дефиле. У Натальи также есть тринадцатилетняя дочь Нева и двенадцатилетний Виктор.

В союзе с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появились сыновья Водяновой: Максим, ему пять лет и Роман, ему три годика. Модель тщательно скрывает лица младших наследников от прессы и поклонников, стараясь показывать отпрысков со спины.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНаталья ВодяноваНаталья Водянова фотоНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Селфи в очках: Водянова на прогулке в Париже показала честное фото без прикрас
Интересно?
Поделись с друзьями: