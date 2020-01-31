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Бирюкова объяснила, почему расписалась с Хорошиловым только через 10 лет

49-летняя актриса рассказала о супружестве с экс-возлюбленным Екатерины Климовой.

Бирюкова объяснила, почему расписалась с Хорошиловым только через 10 лет
Елена Бирюкова и Илья Хорошилов (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью Елена Бирюкова рассказала о супружестве с ювелиром Ильей Хорошиловым. По словам актрисы, когда люди женятся в самом начале отношений, вполне объяснимо, что их быт терпит некоторые изменения. Влюбленные привыкают друг другу, учатся находить компромиссы в спорных ситуациях. В тех же случаях, если пара прожила под одной крышей много лет, новый официальный статус — муж и жена — мало что меняет в заведенном порядке.

При этом Бирюкова объяснила, почему с Ильей расписались только по прошествии десяти лет совместной жизни. За это время у них появилась общая дочь Аглая. Малышке уже исполнилось семь лет. От предыдущих отношений у Елены есть уже взрослая наследница 21-летняя Александра. Кроме того, актриса с легкостью нашла общий язык со своей 17-летней падчерицей Елизаветой. Дочка Екатерины Климовой в этом году получает аттестат зрелости, она учится в Ломоносовской школе.

По словам Бирюковой, они решили пожениться с Ильей, поддавшись уговорам детей. Наследницы актрисы сделали все для того, чтобы из звездная мама могла показать окружающим заветное кольцо на безымянном пальце, официально став женой.

«Наши девчонки стали нас доканывать, и говорить: «Как так, почему вы до сих пор не женаты?». А прошлым летом у меня сложилось понимание, насколько быстротечна жизнь, как много всего в ней происходит и что лучше что-то сделать, чем не сделать, и потом сожалеть», — приводит Wday.ru слова Елены Бирюковой.

Актриса подметила, что они с мужем хотели тихо без лишней суеты расписаться в загсе, не привлекая к этому событию внимание поклонников и прессы. Однако воплотить свой план в жизнь молодоженам так и не удалось. Эта новость, по словам Елены, просочилась в СМИ.

Подготовить торжество звездной маме помогла ее старшая дочка Александра. За две недели до церемонии она организовала праздник — нашла фотографа, арендовала машины и платье невесты. Будучи ювелиром, обручальные кольца для себя и жены сделал сам Хорошилов.

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Бирюкова объяснила, почему расписалась с Хорошиловым только через 10 лет
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