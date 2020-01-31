«Встреча удалась»: 69-летняя Надежда Бабкина в Майами навестила Стаса Михайлова

Прилетев в Штаты, исполнительница народных песен обосновалась в одном из отелей во Флориде.

В Америке 69-летняя Надежда Бабкина нанесла дружеский визит Стасу Михайлову. Российский эстрадный певец прилетел в США с гастролями. С исполнителем Надежда Григорьевна повидалась до его концерта в Майами.

Несмотря на плотный график и репетиции, музыкант нашел время для того, чтобы пообщаться с соведущей Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале.

По словам Бабкиной, со Стасом они обсудили подготовку их совместного номера для предстоящего юбилея. 19 марта исполнительница народных песен отпразднует свое 70-летие. По этому случаю артистка намеревается порадовать поклонников юбилейной программой. Упомянув о выступлении с Михайловым, знаменитость не стала вдаваться в детали, решив сохранить интригу.

«Встреча удалась! У Стасика концерт в Майами, пожелала отличного выступления! Также обсудили наш совместный номер на предстоящем юбилее», — отметила певица.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники высказался о своей дружбе с Надеждой Бабкиной, подметив, что их взаимоотношения вне съемочного процесса вполне можно назвать товарищескими.

По словам историка моды, иногда он вместе с певицей посещает рестораны и бутики. Кроме того, артистка время от времени появляется на выставках соведущего Эвелины Хромченко.