«Очень вкусно»: 45-летняя Рудковская распробовала черную икру из Азербайджана

По словам музыкального продюсера, этот деликатес ей передали близкие друзья.

Яна Рудковская время от времени пополняет свежими снимками свою постоянную рубрику утренних завтраков в Instagram. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко распробовала черную икру из Азербайджана, дополнив меню свежими фруктами и вареными яйцами. При этом бизнесвумен подметила, что этот деликатес ей передали близкие друзья. 45-летняя Рудковская по-достоинству оценила угощение, заверив, что икра была очень вкусной.

«Друзья передали черную икру из Азербайджана для наших завтраков. Я впервые попробовала икру из этой страны! Очень вкусная», — добавила Яна.

Ранее на личной страничке в Instagram возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала свежее фото своих детей. В кадре семилетний Саша позировал в компании 17-летнего Николая Батурина. При этом Яна уточнила, что им никак не удалось уговорить старшего наследника Андрея присоединиться к семейному снимку. Рудковская всегда воспринимала пасынка от бизнесмена Виктора Батурина как родного ребенка. После окончания школы мальчики поступили в МГИМО.

В одном из интервью Рудковская подметила, что не дает сыновьям баснословные суммы на карманные расходы, считая, что дети должны ценить то, что имеют, и понимать, каким трудом достаются деньги.