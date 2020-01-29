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«Очень вкусно»: 45-летняя Рудковская распробовала черную икру из Азербайджана

По словам музыкального продюсера, этот деликатес ей передали близкие друзья.

«Очень вкусно»: 45-летняя Рудковская распробовала черную икру из Азербайджана
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

Яна Рудковская время от времени пополняет свежими снимками свою постоянную рубрику утренних завтраков в Instagram. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко распробовала черную икру из Азербайджана, дополнив меню свежими фруктами и вареными яйцами. При этом бизнесвумен подметила, что этот деликатес ей передали близкие друзья. 45-летняя Рудковская по-достоинству оценила угощение, заверив, что икра была очень вкусной.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская
Яна Рудковская позавтракала черной икрой. Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial

«Друзья передали черную икру из Азербайджана для наших завтраков. Я впервые попробовала икру из этой страны! Очень вкусная», — добавила Яна.

Ранее на личной страничке в Instagram возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала свежее фото своих детей. В кадре семилетний Саша позировал в компании 17-летнего Николая Батурина. При этом Яна уточнила, что им никак не удалось уговорить старшего наследника Андрея присоединиться к семейному снимку. Рудковская всегда воспринимала пасынка от бизнесмена Виктора Батурина как родного ребенка. После окончания школы мальчики поступили в МГИМО.

Сыновья Яны Рудковской - Саша и Николай
Старший сын Яны Рудковской Николай и его братик Саша. Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial

В одном из интервью Рудковская подметила, что не дает сыновьям баснословные суммы на карманные расходы, считая, что дети должны ценить то, что имеют, и понимать, каким трудом достаются деньги.

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Тэги:

дети звездЕвгений Плющенкоестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаНиколай БатуринСаша ПлющенкоЯна Рудковская
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«Очень вкусно»: 45-летняя Рудковская распробовала черную икру из Азербайджана
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