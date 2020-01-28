НОВОСТИ

«Тепло сердец»: Дружинина поделилась редким снимком невестки покойного Караченцова

84-летняя актриса из фильма «Девчата» почтила память ушедшего из жизни супруга Людмилы Поргиной.

«Тепло сердец»: Дружинина поделилась редким снимком невестки покойного Караченцова
Людмила Поргина и Николай Караченцов (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram 84-летняя Светлана Дружинина почтила память покойного Николая Караченцова. Народный артист РСФСР ушел из жизни в окрябре 2018 года, ему было 73 года. Актриса из фильма «Девчата» поделилась с поклонниками редким кадром невестки Людмилы Поргиной и Николая Петровича. На фото Ирина позировала вместе с мужем Светланы Сергеевны, режиссером Анатолием Мукасеем.

В отличие от своей свекрови, которая время от времени появляется в эфире ТВ-программ и дает интервью журналистам, возлюбленная наследника народного артиста — 42-летнего Андрея — избегает публичности. Сын Поргиной также далек от мира шоу-бизнеса. В браке с Ириной у него появилось трое детей: старшему Пете семнадцать лет, Янине — четырнадцать лет, а младшей Ольге всего четыре годика. Малышка помнит своего именитого дедушку только благодаря рассказам старшим.

Актриса Светлана Дружинина показала невестку Поргиной
Невестка покойного Николаева Караченцова Ирина и Анатолий Мукасей (Фото: Instagram.com/sdruzhinina_official)

«Спасибо семье Николая Петровича за память и тепло сердец. На фото невестка Ирина», — уточнила Дружинина.

Супруга покойного Николая Караченцова дала интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», признавшись, что она догадывалась о том, какие чувства Кабо испытывает к ее супругу. По словам вдовы актера, Ольга была тайно влюблена в Николая Петровича. Однако до конца своих дней народный артист РСФСР прожил с Людмилой Поргиной, не оставив семью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анатолий Мукасейдети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЛюдмила ПоргинаНиколай КараченцовСветлана Дружинина
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Тепло сердец»: Дружинина поделилась редким снимком невестки покойного Караченцова
Интересно?
Поделись с друзьями: