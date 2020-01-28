«Тепло сердец»: Дружинина поделилась редким снимком невестки покойного Караченцова

На личной страничке в Instagram 84-летняя Светлана Дружинина почтила память покойного Николая Караченцова. Народный артист РСФСР ушел из жизни в окрябре 2018 года, ему было 73 года. Актриса из фильма «Девчата» поделилась с поклонниками редким кадром невестки Людмилы Поргиной и Николая Петровича. На фото Ирина позировала вместе с мужем Светланы Сергеевны, режиссером Анатолием Мукасеем.

В отличие от своей свекрови, которая время от времени появляется в эфире ТВ-программ и дает интервью журналистам, возлюбленная наследника народного артиста — 42-летнего Андрея — избегает публичности. Сын Поргиной также далек от мира шоу-бизнеса. В браке с Ириной у него появилось трое детей: старшему Пете семнадцать лет, Янине — четырнадцать лет, а младшей Ольге всего четыре годика. Малышка помнит своего именитого дедушку только благодаря рассказам старшим.

«Спасибо семье Николая Петровича за память и тепло сердец. На фото невестка Ирина», — уточнила Дружинина.

Супруга покойного Николая Караченцова дала интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», признавшись, что она догадывалась о том, какие чувства Кабо испытывает к ее супругу. По словам вдовы актера, Ольга была тайно влюблена в Николая Петровича. Однако до конца своих дней народный артист РСФСР прожил с Людмилой Поргиной, не оставив семью.