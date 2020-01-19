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«Я знала, что Оля в него влюблена»: Поргина не ревновала Караченцова к Кабо

Актриса была моложе Николая на двадцать четыре года.

«Я знала, что Оля в него влюблена»: Поргина не ревновала Караченцова к Кабо
Ольга Кабо и Николай Караченцов (Фото: Globallookpress.com)

Людмила Поргина стала гостьей нового выпуска ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В студии программы вдову Николая Караченцова спросили, может ли она прокомментировать слухи о том, что Ольга Кабо питала романтические чувства к именитому артисту. В ответ супруга ныне покойного Николая Петровича уточнила, что, если бы ее муж захотел бы уйти из семьи ради новых отношений, она никогда не стала бы его удерживать при себе. По словам Поргиной, она знала, что Кабо тайно влюблена в ее супруга.

Между Николаем и Людмилой на эту тему произошел серьезный разговор. Жена Караченцова напрямую спросила актера, что он испытывает к Ольге, нравится ли она ему. Тогда артист успокоил Поргину, заявив, что у него нет никаких видов на эту актрису.

Актриса Ольга Кабо
Супруга Николая Караченцова утверждает, что Ольга Кабо была тайно влюблена в ее мужа (Фото: Globallookpress.com)

«Я знала, что Оля в него влюблена», — сетовала вдова Караченцова в интервью Лере Кудрявцевой.

Однако до последних дней своих жизни Николай Петрович был рядом с семьей. По словам Поргиной, по своему она даже восхищалась Ольгой. Ведь актриса, по мнению жены Караченцова, всегда была удивительно красивой женщиной, обладающей неподражаемой пластикой. И если супруг и испытывал к Кабо, какую-то симпатию, то винить его в этом, как говорит Поргина, она не может.

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Тэги:

Лера КудрявцеваЛюдмила ПоргинаНиколай КараченцовОльга КабоПрограмма "Секрет на миллион"
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«Я знала, что Оля в него влюблена»: Поргина не ревновала Караченцова к Кабо
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