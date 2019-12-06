НОВОСТИ

«Будем жить долго»: 83-летняя Дружинина повидалась с Пугачевой в Останкино

Актриса приняла участие в съемках нового выпуска ток-шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Будем жить долго»: 83-летняя Дружинина повидалась с Пугачевой в Останкино
Алла Пугачева и Светлана Дружинина (Фото: Globallookpress.com)

В свои 83 года звезда легендарного советского фильма «Девчата» Светлана Дружинина ведет активную деятельность в соцсети. Кроме того, знаменитость до сих пор продолжает работать над новыми фильмами. Будучи режиссером киносаги «Гардемарины 4», Светлана Сергеевна самолично руководит всем процессом. Эпизоды ленты снимали в Севастополе, Переславле-Залесском, Санкт-Петербурге и Москве.

Несмотря на занятость, актриса и режиссер сумела найти время для того, чтобы побывать в Останкино. Как выяснилось, супруга Анатолия Мукасея не смогла пропустить съемки нового выпуска ток-шоу «Сегодня вечером», посвященного Алле Пугачевой.

В гостях у Максима Галкина и Юлии Меньшовой Светлана Сергеевна повидалась с Кристиной Орбакайте, Примадонной отечественной эстрады, четой Стриженовых, Игорем Николаевым и многими другими. Дружинина не стала скрывать, что она была очень рада вновь увидеться с коллегами, именитыми артистами — в том числе и с Аллой Борисовной, которая в апреле отпраздновала свой 70-летний юбилей концертом в Кремлевском дворце.

Актриса Светлана Дружинина с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте
Светлана Дружинина с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте на съемках ток-шоу «Сегодня вечером» (Фото: Instagram.com/sdruzhinina_official)

«Спасибо за чудесный вечер, Максим! Были счастливы повидаться с Аллой Пугачевой, Кристиной, Игорем Николаевым и другими коллегами. Будем жить долго и счастливо!» — отметила актриса.

Напомним, что Алла Пугачева уже появлялась в студии программы «Время», согласившись на интервью с Кириллом Клейменовым. Тогда супруга шоумена Максима Галкина призналась, что абсолютно не скучает по тем ощущениям, которые дарила ей сцена. Певица рада тому обстоятельству, что теперь у нее появилась возможность реализовать себя в семье и материнстве. Примадонна вместе с супругом воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинСветлана Дружининаток-шоу "Сегодня вечером"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Будем жить долго»: 83-летняя Дружинина повидалась с Пугачевой в Останкино
Интересно?
Поделись с друзьями: