«Будем жить долго»: 83-летняя Дружинина повидалась с Пугачевой в Останкино

В свои 83 года звезда легендарного советского фильма «Девчата» Светлана Дружинина ведет активную деятельность в соцсети. Кроме того, знаменитость до сих пор продолжает работать над новыми фильмами. Будучи режиссером киносаги «Гардемарины 4», Светлана Сергеевна самолично руководит всем процессом. Эпизоды ленты снимали в Севастополе, Переславле-Залесском, Санкт-Петербурге и Москве.

Несмотря на занятость, актриса и режиссер сумела найти время для того, чтобы побывать в Останкино. Как выяснилось, супруга Анатолия Мукасея не смогла пропустить съемки нового выпуска ток-шоу «Сегодня вечером», посвященного Алле Пугачевой.

больше по теме Пугачева и Галкин проигнорировали вечеринку дочери Киркорова на Рублевке Эвелина Бледанс призналась, что среди приглашенных Примадонну отечественной эстрады она не увидела.

В гостях у Максима Галкина и Юлии Меньшовой Светлана Сергеевна повидалась с Кристиной Орбакайте, Примадонной отечественной эстрады, четой Стриженовых, Игорем Николаевым и многими другими. Дружинина не стала скрывать, что она была очень рада вновь увидеться с коллегами, именитыми артистами — в том числе и с Аллой Борисовной, которая в апреле отпраздновала свой 70-летний юбилей концертом в Кремлевском дворце.

«Спасибо за чудесный вечер, Максим! Были счастливы повидаться с Аллой Пугачевой, Кристиной, Игорем Николаевым и другими коллегами. Будем жить долго и счастливо!» — отметила актриса.

Напомним, что Алла Пугачева уже появлялась в студии программы «Время», согласившись на интервью с Кириллом Клейменовым. Тогда супруга шоумена Максима Галкина призналась, что абсолютно не скучает по тем ощущениям, которые дарила ей сцена. Певица рада тому обстоятельству, что теперь у нее появилась возможность реализовать себя в семье и материнстве. Примадонна вместе с супругом воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу.