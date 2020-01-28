«Осторожно на камнях»: Пугачева заволновалась из-за промокших ног Галкина

На каникулы в Тасманию шоумен улетел без Примадонны.

Ведущий шоу «Лучше всех!» на Первом канале проводит январские каникулы в Тасмании. Примечательно, что в путешествие по Австралии Максим Галкин отправился вместе с друзьями без 70-летней жены. Алла Борисовна осталась дома вместе с двойняшками Гарри и Лизой.

На личной страничке в Insatgram шоумен поделился свежим отчетным видеороликом. Позируя на фоне местных красот и любуясь пейзажем, Максим не заметил накрывающую его ноги волну. Несмотря на это, возлюбленный Примадонны все-таки удержал равновесие, выбравшись на более безопасное место.

Разумеется, Алла Борисовна не оставила без внимания произошедший с ее супругом инцидент, обеспокоившись из-за мокрых ног Галкина. Певица переживала из-за того, что Максим вполне мог упасть, подскользнувшись на камнях. Однако, к счастью, все обошлось благополучно.

«Осторожней на камнях, турист!» — предупредила мужа Примадонна.

Сам телеведущий ко всему случившемуся отнесся с неизменной улыбкой. Тем временем, близкие Аллы Борисовны делятся с поклонниками радостным известием.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, невестка Пугачевой на личной страничке микроблога сообщила о том, что у нее появился долгожданный племянник. 26-летняя сестра Алены Красновой — Янина — впервые стала мамой. К слову, возлюбленная Никиты Преснякова пока не готова уходить в декрет ради того, чтобы обеспечить Примадонну первым правнуком.