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«Осторожно на камнях»: Пугачева заволновалась из-за промокших ног Галкина

На каникулы в Тасманию шоумен улетел без Примадонны.

«Осторожно на камнях»: Пугачева заволновалась из-за промокших ног Галкина
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий шоу «Лучше всех!» на Первом канале проводит январские каникулы в Тасмании. Примечательно, что в путешествие по Австралии Максим Галкин отправился вместе с друзьями без 70-летней жены. Алла Борисовна осталась дома вместе с двойняшками Гарри и Лизой.

На личной страничке в Insatgram шоумен поделился свежим отчетным видеороликом. Позируя на фоне местных красот и любуясь пейзажем, Максим не заметил накрывающую его ноги волну. Несмотря на это, возлюбленный Примадонны все-таки удержал равновесие, выбравшись на более безопасное место.

Разумеется, Алла Борисовна не оставила без внимания произошедший с ее супругом инцидент, обеспокоившись из-за мокрых ног Галкина. Певица переживала из-за того, что Максим вполне мог упасть, подскользнувшись на камнях. Однако, к счастью, все обошлось благополучно.

«Осторожней на камнях, турист!» — предупредила мужа Примадонна.

Сам телеведущий ко всему случившемуся отнесся с неизменной улыбкой. Тем временем, близкие Аллы Борисовны делятся с поклонниками радостным известием.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, невестка Пугачевой на личной страничке микроблога сообщила о том, что у нее появился долгожданный племянник. 26-летняя сестра Алены Красновой — Янина — впервые стала мамой. К слову, возлюбленная Никиты Преснякова пока не готова уходить в декрет ради того, чтобы обеспечить Примадонну первым правнуком.

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Алла Пугачеваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стиль
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«Осторожно на камнях»: Пугачева заволновалась из-за промокших ног Галкина
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