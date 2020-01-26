«Просто мог не уследить»: Муцениеце оправдала мужа после новостей о внушительном долге

По некоторой информации, актер из сериала «Мажор» должен выплатить по налогам порядка 150 тысяч рублей.

Муж Агаты Муцениеце оказался в центре всеобщего внимания после того, как в СМИ появилась информация о том, что актер из сериала «Мажор» задолжал по налогам порядка 150 тысяч рублей. Кроме того, уточнялось, что Павла Прилучного уже несколько лет ищут приставы Новосибирской области.

Ни для кого не секрет, что еще до переезда в Москву звезда «Закрытой школы» жил в Новосибирске. В этом же городе молодой человек учился в театральном училище. Сейчас Прилучный вместе с семьей обосновался в частном коттедже в Подмосковье.

По поступившей информации, в ноябре 2018 года Октябрьский районный суд Новосибирска потребовал взыскать с актера крупную сумму денег в размере 150 тысяч рублей в уплату долга по земельному, имущественному и транспортному налогу. Помимо всего прочего артист не оплатил штраф ГИБДД в 2016 году.

В интервью «Комсомольской правде-Новосибирск» возлюбленная Прилучного с уверенностью заявила, что впервые слышит о том, что ее мужа разыскивают приставы. По словам Агаты, она не проверяла, сколько он должен по налогам. При этом Муцениеце попыталась оправдать избранника, сославшись на его плотный съемочный график и постоянную занятость.

«Человек просто мог не уследить, у меня такое уже бывало», — заверила актриса, ответив на вопрос журналистов о внушительном долге Павла по налогам.

Муцениеце не стала скрывать, что сама несколько раз ездила в налоговую для того, чтобы проверить, числятся ли за ней какие-нибудь задолженности.