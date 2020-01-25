Поклонская обратилась к Зеленскому в его день рождения

Парламентарий пожелала украинскому лидеру, чтобы однажды ее направили в Киев в качестве посла России.

Владимир Зеленский весной прошлого года стал президентом Украины. Примечательно, что раньше он активно снимался в кино, как на родине, так и в России, и даже сыграл главу государства в сериале «Слуга народа».

25 января он празднует свой день рождения. Поздравить его решила Наталья Поклонская, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, бывший прокурор Крыма.

Ранее она собиралась приехать на территорию Украины, чтобы помочь президенту разобраться с такими людьми, как экс-нардеп Украины Игорь Мосийчук. По крайне мере, так заявляла Поклонская, когда вступила в словесную перепалку с Мосийчуком.

На этот раз Наталья Владимировна обратилась к Зеленскому, пожелав украинскому лидеру, чтобы однажды ее направили в Киев в качестве посла России.

«Все самые добрые и тёплые слова вам скажут родные и друзья за праздничным столом. А я вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев. Я знаю, что вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решётку наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти „мачо“ в основном живут на мамкину зарплату). Но вам просто не дают этого сделать…», — написала она.

Поклонская призналась, что в Киеве у нее есть незаконченное дело — уголовное, которое касается госпереворота и захвата власти Александром Турчиновым, Арсением Яценюком, Порошенко.

«Так что когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про моё пожелание, и Украина изменится. Мы изменим её, выкинем эту „мертвечину“ из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной», — добавила она.

В заключение Наталья Владимировна поздравила Зеленского на украинском языке.