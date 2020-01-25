Максим Галкин уехал от Аллы Пугачевой в Новую Зеландию

Судя по всему, в этой стране у юмориста и телеведущего запланированы гастроли.

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал серию видеозаписей из Новой Зеландии. Юморист, судя по всему, отправился в эту страну на гастроли. Как известно, в прошлом году у телеведущего был большой концертный тур по городам России. Сейчас же он, возможно, уехал выступать перед зарубежной публикой.

Отметим, что несколько дней назад стало известно, что около замка юмориста в деревне Грязь собираются возводить многоэтажки. Сам Максим Галкин, как и другие жители близлежащих деревень, собираются отстаивать лес, который застройщик в недалеком будущем может срубить для возведения высоток.

больше по теме Лес около замка Галкина и Пугачевой могут вырубить ради постройки многоэтажек Многие жители расположенных по соседству поселков выступают резко против такой идеи.

Как отмечали жители соседнего с деревней Грязь поселка Синьково, данная территория каким-то образом стала сельхозугодиями. Затем ее перевели под ИЖС под застройку. Соседи Максима Галкина и его супруги Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой собираются до конца отстаивать свои интересы.

Также выяснилось, что на данной территории в сороковых годах прошлого века шли ожесточенные бои с немцами. Жители коттеджей считают, что ставить здесь большие дома просто кощунство.