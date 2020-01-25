НОВОСТИ

Максим Галкин уехал от Аллы Пугачевой в Новую Зеландию

Судя по всему, в этой стране у юмориста и телеведущего запланированы гастроли.

Максим Галкин уехал от Аллы Пугачевой в Новую Зеландию
Галкин улетел в Новую Зеландию/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал серию видеозаписей из Новой Зеландии. Юморист, судя по всему, отправился в эту страну на гастроли. Как известно, в прошлом году у телеведущего был большой концертный тур по городам России. Сейчас же он, возможно, уехал выступать перед зарубежной публикой.

Новая Зеландия. Фото
Галкин отправился в Новую Зеландию/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Отметим, что несколько дней назад стало известно, что около замка юмориста в деревне Грязь собираются возводить многоэтажки. Сам Максим Галкин, как и другие жители близлежащих деревень, собираются отстаивать лес, который застройщик в недалеком будущем может срубить для возведения высоток.

Как отмечали жители соседнего с деревней Грязь поселка Синьково, данная территория каким-то образом стала сельхозугодиями. Затем ее перевели под ИЖС под застройку. Соседи Максима Галкина и его супруги Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой собираются до конца отстаивать свои интересы.

Также выяснилось, что на данной территории в сороковых годах прошлого века шли ожесточенные бои с немцами. Жители коттеджей считают, что ставить здесь большие дома просто кощунство.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинНовая Зеландия
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Максим Галкин уехал от Аллы Пугачевой в Новую Зеландию
Интересно?
Поделись с друзьями: