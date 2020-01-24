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Лес около замка Галкина и Пугачевой могут вырубить ради постройки многоэтажек

Многие жители расположенных по соседству поселков выступают резко против такой идеи.

Лес около замка Галкина и Пугачевой могут вырубить ради постройки многоэтажек
Около замка Галкина и Пугачевой хотят построить высотки/http://globallookpress.com/

Жители поселка Синьково, который находится по соседству с деревней Грязь, где в замке живут телеведущий Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева с детьми, выступили резко против вырубки леса около населенных пунктов. Здесь в будущем хотят построить многоэтажки.

По словам жительницы Синьково Иветты Царевой, она не хочет, чтобы ее дети гуляли вокруг больших домов. Как сказала женщина, о проблеме уже наслышан Максим Галкин. Он также выступил против вырубки лесных угодий.

«Я считаю, что ни в коем случае нельзя трогать лесные ресурсы. И до определенных пор все было нормально. А потом вдруг выяснилось, что данная земля – сельскохозяйственные угодья. Территорию перевели в ИЖС под застройку», — сообщил еще один житель Синьково Андрей Кривошов, слова которого приводит телеграм-канал Mash.

Отметим, что местные жители также выяснили, что в сороковых годах прошлого века здесь шли ожесточенные бои с немцами. Под землей тела погибших, ставить тут коробки кощунство. К важному делу подключилось даже Федеральное агентство по лесному хозяйству, сейчас оно судится с застройщиком за сохранность природы.

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Тэги:

Алла Пугачевадеревня ГрязьМаксим Галкин
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Лес около замка Галкина и Пугачевой могут вырубить ради постройки многоэтажек
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