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«Старик Хоттабыч»: поклонники оценили образ Галкина с бородой

Телеведущий не перестает экспериментировать с внешностью.

«Старик Хоттабыч»: поклонники оценили образ Галкина с бородой
Галкин с бородой стал похож на старика Хоттабыча/http://globallookpress.com/

Юморист Максим Галкин в Instagram разместил новую фотографию. На снимке он с бородой, что смотрится довольно неожиданно. Все-таки многие привыкли видеть телеведущего и супруга Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой гладко выбритым.

«Когда чужое лицо уже почти снял, а свое еще не надел», — заявил Максим Галкин в подписи под фотографией.

Некоторые поклонники в комментариях заметили, что походить в таком виде он стал на героя фантастической повести Лазаря Лагина.

«Старик Хоттабыч», — написали сразу несколько человек в комментариях. Также пользователи отметили, что такой имидж Галкину в общем-то к лицу.

Напомним, что Максим Галкин уже много лет проживает в деревне Грязь в Подмосковье со своей супругой и двумя детьми – близнецами Лизой и Гарри Галкиными. Им в прошлом году исполнилось уже шесть лет.

Нынешней осенью ребята, как ранее говорили их звездные родители, отправятся в школу. Правда, Галкин и Пугачева еще точно не определились с местом, где будут учиться их дети.

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Тэги:

Алла ПугачеваЛазарь ЛагинМаксим ГалкинСтарик Хоттабыч
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«Старик Хоттабыч»: поклонники оценили образ Галкина с бородой
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