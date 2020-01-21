Максим Галкин показал фото своей веселой ночи

Похоже, что провел ее юморист без жены.

Максим Галкин продемонстрировал в Сети фотографию прошедшей ночи. Судя по снимку, артист провел ее довольно весело.

больше по теме Максим Галкин отжег с Вайкуле под песню «Вернисаж» Юморист засветился с подругой жены на дне рождения Хиблы Герзмава.

В кадре, помимо смеющегося комика, оказался актер Леонид Ярмольник, оперные дивы Хибла Герзмава и Анна Нетребко, ее муж певец Юсиф Эйвазов, Лайма Вайкуле. Снимок сделан на дне рождения Хиблы Герзмава, которая отпраздновала 50-летие в доме Пашкова.

В числе звездных гостей была также Лариса Долина, которая выступила в честь именинницы. На кадрах с торжества, оказавшихся на просторах интернет-пространства, можно было заметить, что Максим Галкин в основном проводил время на празднике с Лаймой Вайкуле, а вот Примадонна среди селебрити замечена не была.