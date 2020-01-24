НОВОСТИ

«Работа полным ходом»: Загитова продемонстрировала прекрасную растяжку

Олимпийская чемпионка 2018 года показала, как проходит ее тренировочный процесс.

«Работа полным ходом»: Загитова продемонстрировала прекрасную растяжку
Загитова показала свою растяжку/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова в Instagram показала, что находится в потрясающей форме. Она продемонстрировала свою растяжку. «Работа полным ходом», — подписала она красивую фотографию.

Отметим, что чуть больше месяца назад Алина Загитова заявила, что приостанавливает свою карьеру. Она не поехала выступать на чемпионат России, что автоматически значит непопадание на первенство Европы и мира. В зимние каникулы спортсменка участвовала в шоу Татьяны Навки.

Между тем сама Загитова не склонна драматизировать ситуацию. Она уверена, что своего последнего слова в фигурном катании еще не сказала. Многие эксперты считают, что спортсменке будет сложно вернуться на прежний уровень.

Кстати, слова Загитовой о приостановке карьеры привели к скандалу. Высказывания некоторых звезд прошлого, в частности Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой, не понравились тренеру чемпионки Этери Тутберидзе. Она резко ответила им через соцсети.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алина ЗагитоваЕвгений ПлющенкоТатьяна ТарасоваЭтери Тутберидзе
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Работа полным ходом»: Загитова продемонстрировала прекрасную растяжку
Интересно?
Поделись с друзьями: