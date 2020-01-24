«Работа полным ходом»: Загитова продемонстрировала прекрасную растяжку

Олимпийская чемпионка 2018 года показала, как проходит ее тренировочный процесс.

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова в Instagram показала, что находится в потрясающей форме. Она продемонстрировала свою растяжку. «Работа полным ходом», — подписала она красивую фотографию.

Отметим, что чуть больше месяца назад Алина Загитова заявила, что приостанавливает свою карьеру. Она не поехала выступать на чемпионат России, что автоматически значит непопадание на первенство Европы и мира. В зимние каникулы спортсменка участвовала в шоу Татьяны Навки.

Между тем сама Загитова не склонна драматизировать ситуацию. Она уверена, что своего последнего слова в фигурном катании еще не сказала. Многие эксперты считают, что спортсменке будет сложно вернуться на прежний уровень.

Кстати, слова Загитовой о приостановке карьеры привели к скандалу. Высказывания некоторых звезд прошлого, в частности Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой, не понравились тренеру чемпионки Этери Тутберидзе. Она резко ответила им через соцсети.