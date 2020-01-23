Лолита ошеломила подписчиков, показав себя в купальнике и без макияжа

Российская певица Лолита Милявская любит эпатировать публику. Звезда ведет популярный Инстаграм, на который подписаны 2,6 миллиона человек, которые активно комментируют обновления страницы. В четверг, 23 января, Лолита опубликована откровенное видео, показав себя в черном купальнике с вырезом и без грамма макияжа на лице.

«Всем привет! Вышла из бассейна, глаза красные – очки пропускают воду. Ну и я в купальнике. Теперь смотрите, какие купальники делают – с длинными рукавами. Это специально для тех, которые, как я, не любят, когда рыбы проплывают и тебя случайно трогают плавниками. Это вызывает омерзительное ощущение. Ну и для тех, кто не очень любит солнышко и у кого, как у меня, много родинок. Всем хорошего дня», — похвасталась приобретением Лолита.

Комментаторы, как водится, разделились на два лагеря. Одни восхищаются смелостью певицы. Другие осуждают за такие кадры, считая, что они выставляют 56-летнюю Лолиту в неприглядном свете.

«Лолита, не стесняясь, выставляет свои видео и фото без косметики, какая она есть. И это её красит больше, чем Пугачёву косметика», — восхитилась одна из пользовательниц.

«Ужас, мои глаза! Зачем такое публиковать», — ужаснулся другой юзер.

«Придумал чешскую фамилию -Лолитка Позитивка!», — прокомментировал видео звезды ее коллега по цеху Александр Буйнов.

Недавно мы рассказывали, что автограф Лолиты Милявской выставили на продажу на сайте частных объявлений. Некая девушка Алена хочет выручить за него 300 тысяч рублей.