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Автограф Лолиты Милявской продается на сайте объявлений за 300 тысяч рублей

Необычный лот появился на «Авито» в конце января 2020 года.

Автограф Лолиты Милявской продается на сайте объявлений за 300 тысяч рублей
Певица Лолита Милявская. Фото: globallookpress

На популярном сайте объявлений «Авито» опубликовано необычное объявление. Девушка по имени Алена выставила на продажу автограф Лолиты Милявской. К объявлению приложено две открытки с разных сторон. На лицевой стороне напечатана фотография известной певицы в черно-белом цвете. С обратной стороны написано «С уважением. Лолита. С Новым годом. 22.12.2007».

Автограф Лолиты Милявской
Автограф Лолиты Милявской. Фото: avito.ru

Само объявление звучит так: «Продам Афтограф Лолиты Милявской, оригинал! Любые проверки! Доставка! Небольшой торг!» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Хозяйка раритетной открытки хочет получить за нее 300 тысяч рублей. На вопрос журналиста Teleprogramma, как Алена может доказать подлинность автографа, ответа пока не последовало.

Объявление о продаже автографа на сайте avito.ru
Объявление о продаже автографа на сайте avito.ru, Скриншот

Лолита Милявская сейчас переживает скандальный развод с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Певица хочет засудить бывшего мужа и признать брак фиктивным.

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Автограф Лолиты Милявской продается на сайте объявлений за 300 тысяч рублей
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