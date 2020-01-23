Автограф Лолиты Милявской продается на сайте объявлений за 300 тысяч рублей

Необычный лот появился на «Авито» в конце января 2020 года.

На популярном сайте объявлений «Авито» опубликовано необычное объявление. Девушка по имени Алена выставила на продажу автограф Лолиты Милявской. К объявлению приложено две открытки с разных сторон. На лицевой стороне напечатана фотография известной певицы в черно-белом цвете. С обратной стороны написано «С уважением. Лолита. С Новым годом. 22.12.2007».

Само объявление звучит так: «Продам Афтограф Лолиты Милявской, оригинал! Любые проверки! Доставка! Небольшой торг!» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Хозяйка раритетной открытки хочет получить за нее 300 тысяч рублей. На вопрос журналиста Teleprogramma, как Алена может доказать подлинность автографа, ответа пока не последовало.

Лолита Милявская сейчас переживает скандальный развод с тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Певица хочет засудить бывшего мужа и признать брак фиктивным.