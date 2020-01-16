Лолита отреагировала на отставку правительства поеданием консервы из банки

Артистка хотела показать, что ее жизнь от этого мало изменится.

Лолита Милявская в свойственной ей манере отреагировала на отставку правительства России. Соответствующее заявление сделал накануне премьер РФ Дмитрий Медведев после послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию.

Эпатажная звезда открыла консервную банку со шпротным паштетом и съела его вместе с «картошкой в мундире», не забыв снять процесс поедания на камеру.

«Все мои друзья и коллеги сказали мне, что правительство ушло в отставку. А я стою на кухне и ем картошечку вареную и что-то выковыриваю из банки. Я подумала, что купила шпроты, а это какая-то масса. Короче, не знаю, хорошо это или плохо, но я как ела, так есть и буду. А вы?» — сказала звезда.

Только при помощи своих подписчиков Лолита разобралась, что ела именно шпротный паштет, который в итоге назвала «ударом по печени».

Ранее мы писали о новых подробностях в деле бывшего мужа Милявской Дмитрия Иванова. Выяснилось, что мужчина был до певицы женат на пожилой женщине. Прожили они совсем недолго, после чего оформили развод. После этого тренер по сквошу стал счастливым обладателем российского гражданства и вскоре оформил брак с певицей. Эти отношения принесли Иванову гражданство Израиля.