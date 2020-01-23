Группа «На-На» проведала в клинике выпавшую из окна Ксению Пунтус

Модель дружит с музыкантами со времен съемок в музыкальном клипе на песню «Зинаида».

21-летняя модель Ксения Пунтус при загадочных обстоятельствах выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова. Эта новость появилась в СМИ 11 января. К счастью, несмотря на многочисленные травмы, Пунтус пошла на поправку и скоро будет отпущена из-под надзора врачей.

В четверг, 23 января, Ксению в Боткинской больнице навестили участники группы «На-На». В 2017 году модель снималась в клипе музыкантов на песню «Зинаида». С тех пор артисты поддерживают дружеские отношения.

«Ожидали увидеть человека, который будет лежать на растяжках и не сможет даже говорить. Вместо этого увидели улыбающуюся, накрашенную девушку, которая сидела на кровати, разговаривала и шутила», — говорится под фотографией, опубликованной продюсером группы Бари Алибасовым.

Музыканты преподнесли героине своего клипа цветы и корзину с фруктами и пожелали скорейшего выздоровления. По словам модели, при падении у нее больше пострадала кисть руки. Доктора установили девушке штифт в ногу, а на руках закрепили скобы. Через несколько недель Ксения надеется оказаться дома.

Комментаторы оставили под фотографией множество одобрительных сообщений: «Молодцы ребята!», «Легендарные На-Найцы! Не только поют, а еще имеют сострадание», «Хорошая поддержка», «Ксюша молодец, несмотря ни на что остается на позитиве», — пишут юзеры.

Ранее Ксения опровергла подозрения в адрес Андрея Бакова, из окна квартиры которого она выпала. Девушка заявила, что сын Анны Михалковой добрый, заботливый и не мог желать ей зла. Судя по фото и видео из Инстаграма модели, очевидно, что молодых людей связывают романтические отношения.