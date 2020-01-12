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Внук Михалкова заметает следы после трагедии с Пунтус

С моделью Ксенией Пунтус приключилась страшная трагедия. Девушку без одежды обнаружили под окнами квартиры внука Никиты Михалкова.

Внук Михалкова заметает следы после трагедии с Пунтус
Ксения Пунтус. Фото: instagram.com/k_ksusha

Фолловеров удивил неожиданный поступок звездного наследника Андрея Бакова. После появления информации о случившемся с манекенщицей молодой человек внезапно удалил свои аккаунты в соцсетях. «С чего ему вдруг страницу свою удалять?», «Ну не хочешь читать вопросы, закрой комментарии, ограничь доступ», — недоумевали подписчики.

«Странный и неожиданный поступок», — резюмировал пользователь Сети.

Напомним, 11 января раздетую Ксению нашел в кустах дворник. Мужчина тут же вызвал скорую помощь. По его словам, от девушки не пахло алкоголем, тем не менее, вела себя она крайне странно.

Модель госпитализировали с переломами в больницу имени Боткина. На данный момент существует несколько версий случившегося. Возможно, девушка выпала из окна квартиры внука Михалкова, либо же ее выкинули из проезжающей мимо машины.

Баков, в свою очередь, никаких внятных подробностей дать не может. Он утверждает, что ничего не помнит, так как вернулся домой в нетрезвом состоянии.

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Андрей Баковвнук Никиты МихалковаКсения Пунтустрагедия
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Внук Михалкова заметает следы после трагедии с Пунтус
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