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Бочкарева продает машину после скандала с наркотиками

Преображенский суд лишил актрису прав почти на 2 года.

Бочкарева продает машину после скандала с наркотиками
Наталья Бочкарева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Оштрафованная за хранение наркотиков актриса Наталья Бочкарева продает свой «Кадиллак». Именно на нем, по предварительным данным, и была задержана знаменитость в роковой для себя день 28 сентября. Соответствующее объявление о продаже звезда сериала «Счастливы вместе» обнародовала в Instagram.

Бочкарева рассказала, что причиной для продажи ее любимой ласточки стала обычная привычка «ездить на заднем сидении» — актриса вдруг поняла, что быть пассажиром намного удобнее, чем рулевым. К тому же, белый «Кадиллак» достаточно давно никем не эксплуатировался и лишь занимал место.

«Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже самого любимого, «коня». Жалко, что скучает без дела. Ему нужен хозяин», — высказалась Бочкарева.

Примечательно, что публично сумму сделки Наталья называть не стала. Реальному покупателю она советует обратиться к ней в директ. В качестве приятного бонуса артистка предложила лично передать новому владельцу ключи и подписать открытку.

Подписчики Бочкаревой, впрочем, не смогли удержаться от едких комментариев вновь. Они язвительно спросили, не планирует ли Наталья вместе с машиной продать партию запрещенного вещества. Другие же заявили, что знаменитости теперь очень нужны деньги, потому что свои сбережения она «потратила на благотворительность».

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Бочкарева продает машину после скандала с наркотиками
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