Наталья Бочкарева в свадебном платье удивила своих поклонников

Актриса Наталья Бочкарева удивила своих поклонников ошеломительной фотографией в Instagram и не менее странной подписью к фото. Звезда пишет, что вчера у нее был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Женщина также поблагодарила Вселенную за возможность почувствовать настоящее счастье. Также актриса заявила, что миром правят красота, добро и любовь.

На фото Наталья стоит на берегу моря со счастливой улыбкой на губах и смотрит вдаль, при этом на Бочкаревой платье, очень напоминающее свадебное, а в руках букет цветов. Комментаторы из Instagram похвалили жизнелюбие актрисы, но при этом задались вопросом, уж не вышла ли она замуж. На этот волнующий всех вопрос женщина ответ пока не дала.

Напомним, осенью автомобиль актрисы остановили сотрудники ДПС для проверки, при ней нашли запрещенные вещества, хоть Наталья все отрицала в своих официальных аккаунтах в соцсетях. История вызвала большой резонанс в прессе. Для того, чтобы разобраться с проблемой, женщину пригласили на шоу Андрея Малахова, на которое она не явилась в самый последний момент, буквально сорвав передачу. Потом актриса не пришла и в суд, так что ближайший год она не может управлять автомобилем, права у нее забрали.