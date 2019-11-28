НОВОСТИ

Наталья Бочкарева в свадебном платье удивила своих поклонников

Актриса поблагодарила Вселенную и напомнила, что миром правит любовь.

Наталья Бочкарева в свадебном платье удивила своих поклонников
Наталья Бочкарева. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Актриса Наталья Бочкарева удивила своих поклонников ошеломительной фотографией в Instagram и не менее странной подписью к фото. Звезда пишет, что вчера у нее был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Женщина также поблагодарила Вселенную за возможность почувствовать настоящее счастье. Также актриса заявила, что миром правят красота, добро и любовь.

На фото Наталья стоит на берегу моря со счастливой улыбкой на губах и смотрит вдаль, при этом на Бочкаревой платье, очень напоминающее свадебное, а в руках букет цветов. Комментаторы из Instagram похвалили жизнелюбие актрисы, но при этом задались вопросом, уж не вышла ли она замуж. На этот волнующий всех вопрос женщина ответ пока не дала.

Напомним, осенью автомобиль актрисы остановили сотрудники ДПС для проверки, при ней нашли запрещенные вещества, хоть Наталья все отрицала в своих официальных аккаунтах в соцсетях. История вызвала большой резонанс в прессе. Для того, чтобы разобраться с проблемой, женщину пригласили на шоу Андрея Малахова, на которое она не явилась в самый последний момент, буквально сорвав передачу. Потом актриса не пришла и в суд, так что ближайший год она не может управлять автомобилем, права у нее забрали.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АктрисаНаталья Бочкаревасвадебное платье
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наталья Бочкарева в свадебном платье удивила своих поклонников
Интересно?
Поделись с друзьями: